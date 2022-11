﻿Altwarmbüchen: Unbekannte sprengen Geldautomaten im Einkaufszentrum

In der Region Hannover ist in der Nacht zu Freitag erneut ein Geldautomat in die Luft gesprengt worden. Die Täter schlugen diesmal im A2-Center in Altwarmbüchen (Isernhagen) zu. Der Polizei liegen zurzeit keine Hinweise vor, ob die Ganoven Beute machten.

Tatort Einkaufszentrum: Unbekannte sprengten in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten im A2-Center in Altwarmbüchen in die Luft.

Altwarmbüchen/Hannover. In der Nacht zu Freitag haben erneut Automatensprenger in der Region Hannover zugeschlagen. Zielscheibe der Täter war diesmal ein Gerät der Sparkasse im A2-Center in Altwarmbüchen. Die Polizei ist vor Ort und sichert aktuell Spuren.

Nach ersten Informationen hatten die Täter gegen 3 Uhr den Geldautomaten gesprengt. Zu dieser Zeit löste die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums an der Opelstraße aus. Als die Feuerwehr Altwarmbüchen eintraf, stellten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung in der Center-Lobby fest. Aufgrund der Größe des Objekts ließ Einsatzleiter Stefan Karsten weitere Isernhagener Feuerwehren alarmieren. Bei weiterer Erkundung im Gebäude entdeckten die Brandschützer, dass der Automat im Eingangsbereich an der Opelstraße gesprengt wurde.

A2 Center Altwarmbüchen © Quelle: Christian Elsner

Ob die Täter Geld erbeuteten, wie hoch der Schaden ist und ob es Hinweise auf die Ganoven gibt, dazu liegen der Polizei in Hannover laut Sprecher Dennis Schmitt zurzeit keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen laufen.

Center-Manager Christian Krause berichtet, dass durch die Explosion die sogenannte „Drehtrommeltür“ an der Opelstraße erheblich beschädigt wurde. Um ins Gebäude zu kommen, müssen den rund 100 Meter entfernt liegenden Eingang nutzen. Die Geschäfte im Einkaufszentrum haben wie gewohnt am Freitag geöffnet.

Von außen: Die demolierte Tür des Einkaufszentrums. © Quelle: Christian Elsner

Im Mai weiterer Geldautomat gesprengt

Es ist nicht der erste Geldautomat, der in diesem Jahr in Altwarmbüchen in die Luft gejagt wurde: Im Mai hatten Unbekannte an der Bothfelder Straße ebenfalls ein Gerät der Sparkasse Hannover gesprengt und erheblichen Sachschaden verursacht. Allerdings machten die Täter keinen Cent Beute.

Herausgesprengt: Überreste des Geldautomaten. © Quelle: Christian Elsner

Von Britta Mahrholz