﻿Am Flughafen fasst die Bundespolizei zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer

Diese Reise in den Irak wird ein 23-Jähriger nicht so schnell vergessen. Bei der Rückkehr am Airport Hannover kassierte ihn die Bundespolizei ab. Nur so blieben dem jungen Mann 95 Tage Gefängnis erspart.

Hannover. Auch Straftäter wollen Urlaub machen: Und so musste ein junger Mann (23) Donnerstagnacht am Flughafen Hannover fast 1600 Euro auf den Tisch legen. „Der Mann kam gerade aus Erbil (Sitz der Autonomen Regierung Kurdistan im Irak, d. Red.)“, erklärte der Sprecher der Bundespolizei am Flughafen Hannover Detlef Zieling am Donnerstag.

Mann hatte Strafe von 1425 Euro nicht bezahlt

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder (Brandenburg) suchte ihn wegen einer nicht bezahlten Strafe. Der Delinquent war wegen Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit Fahrens ohne Führerschein, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Beleidigung verurteilt worden. „Da er die Geldstrafe in Höhe von 1425 Euro zuzüglich Verfahrenskosten bezahlen konnte, blieben ihm 95 Tage Haft erspart“, sagte Zieling.

Für einen älteren Mann (62) wäre beinahe der Urlaub in Hurgahda (Ägypten) ins Wasser gefallen. Gegen ihn war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera (Thüringen) anhängig. Er war eine Geldbuße von 80 Euro schuldig. Deshalb sollte er acht Tage in Haft sitzen. „Der Mann hat die Geldauflage beglichen – zuzüglich 41,50 Euro Verwaltungsgebühr“, so der Sprecher der Bundespolizei am Flughafen. Worum es bei der verhängten Ordnungswidrigkeit ging, habe nicht im Haftbefehl gestanden.

Von Thomas Nagel