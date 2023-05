﻿Anwohner wehren sich gegen Wegfall fast aller Parkplätze Am Fuhrenkampe – bislang vergeblich

Hannover-Ledeburg. 2024 soll die Straße Am Fuhrenkampe in Ledeburg grunderneuert werden. Trotz der guten Nachricht besteht bei der Bürgerinitiative „WirAmFuhrenkampe“ Unzufriedenheit. Denn die Parkplätze in der Straße sollen zugunsten eines breiteren hochbordgeführten Radwegs auf der Südseite der Fahrbahn deutlich reduziert werden.

Der neue hochbordgeführte Radweg wird 2,30 Meter breit sein, inklusive Sicherheitsstreifen zur Hochbord- und Gehwegseite, wie die Stadt mitteilt. Tatsächlich sehen die Pläne der Stadt vor, dass von derzeit 110 Parkplätzen nur noch 22 übrig bleiben. Laut Stadt würden derzeit zu Tagesspitzenzeiten nur 55 Stellplätze genutzt. „22 Stellplätze ausschließlich auf der Nordseite“ sollen übrig bleiben, östlich des Verdener Platzes sollen zusätzlich zehn Stellplätze entstehen.

Anwohner: Ältere Menschen sind auf nahe Parkplätze angewiesen

„Wir haben viele ältere Leute in der Straße, Pflegedienste und Paketzusteller, die auf die Parkplätze angewiesen sind“, sagt Riedel. Für sie seien die neu geschaffenen Parkplätze am Verdener Platz viel zu weit entfernt. Schon jetzt würden viele Autofahrerinnen und -fahrer auf Seitenstraßen wie den Feldmannhof ausweichen.

Streichung der Parkplätze: Hier gibt es künftig einen hochbordgeführten Radweg.

Da Lieferdienste notgedrungen auf der Straße halten müssten, seien „Staus und weitere verkehrsgefährdende Situationen vorprogrammiert. Zu alledem fahren auf der Straße Am Fuhrenkampe zwei Buslinien der Üstra“, berichtet Riedel.

Bürgerinitiative hätte sich Dialog gewünscht

Die Bürgerinitiative hatte in verschiedenen Anschreiben darum gebeten, in die Entscheidungen einbezogen zu werden, um „im Dialog eine für beide Seiten passende Lösung finden“. Doch stattdessen habe die Stadt auf die Bezirksratssitzung im Herbst 2021 verwiesen, in der das Vorhaben kommuniziert wurde.

Damals hatten Bezirksrat, Bau- und Verwaltungsausschuss einstimmig darüber abgestimmt. „Soweit ich weiß, war keiner von den Anwohnern anwesend. Da wurde die Gunst der Stunde genutzt“, meint Riedel.

Unterschriftenaktion brachte nicht den gewünschten Erfolg

Die Bürgerinitiative startete eine Unterschriftenaktion gegen den Wegfall der Parkplätze. 300 Unterschriften der Anwohnerinnen und Anwohner wurden im Juli 2022 an Oberbürgermeister Belit Onay geschickt. Das Baudezernat antwortete: Eine massive Reduzierung im Vergleich zu der Nachfrage an Stellplätzen sei nicht erkennbar. Es könne „lediglich nicht mehr bequem vor dem Haus geparkt werden“. „Ziel zukünftiger Verkehrsplanung“ sei die Reduzierung der Menge an Kraftfahrzeugen. Zudem sollen die Bürger animiert werden, „sich verstärkt mit dem Rad, zu Fuß oder per ÖPNV zu bewegen“, zitiert Riedel aus dem Schreiben. Auf die Unterschriftenaktion sei nicht eingegangen worden.

Streichung der Parkplätze: Auf der rechten Seite gibt es künftig einen hochbordgeführten Radweg.

Riedel stellt klar: „Wir finden die Sanierung gut und wollen auch nichts boykottieren. Uns geht es darum, dass ein Großteil der Parkplätze gerade auf der Südseite erhalten bleibt, um die Lebensqualität Am Fuhrenkampe zu erhalten. Wir sind sehr enttäuscht.“

Auch Bäume mussten weichen

Für die geplanten Straßenbauarbeiten im nächsten Jahr sind bereits Bäume gefällt worden. Laut Stadt war dies teilweise für den Leitungsbau notwendig. „Wenn das der Sanierung in irgendeiner Form zuträglich ist, dann muss das eben sein, man kann ja neue Bäume pflanzen – aber dauerhaft diese Parkplätze hier verschwinden zu lassen, das geht gar nicht. Viele sind darauf eingerichtet und angewiesen, und das hat nur wenig mit Bequemlichkeit zu tun“, sagt Riedel.