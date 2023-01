﻿Am Sonnensee: Warum Hannover einen der beliebtesten Campingplätze Europas hat

Steilküste? Berge? Das hat der Campingplatz am Sonnensee in Misburg alles nicht. Dennoch gehört die Naturistenanlage laut Gästebewertungen zu den beliebtesten Campingplätzen in ganz Europa. Der Betreiberverein schwört auf das Hannover-Paket, die Natur und die Freundlichkeit.

Der Sonnensee in Misburg ist einer der beliebtesten Campingplätze in Deutschland.

Hannover. Wer an den perfekten Campingurlaub denkt, der hat oft Bilder von der Ostseeküste oder den Alpen im Kopf. Doch auch in Hannover kann man offenbar sehr gut entspannen. Der auf Freikörperkultur spezialisierte Campingplatz am Sonnensee in Misburg gehört zu den beliebtesten Campingplätzen in Europa – und das im vierten Jahr in Folge.

Jedes Jahr vergibt das renommierte Portal camping.info" den Camping-Award für die beliebtesten Anlagen in Deutschland und Europa, basierend auf den Bewertungen von Nutzerinnen und Nutzern. Der Misburger Campingplatz des Betreibervereins Bund für Familiensport und freie Lebensgestaltung (BffL) schafft es auf Platz 16 von mehr als 23.000 Anlagen. "Wir freuen uns sehr. Das ist sensationell", sagt Jan Schlegel, Vorsitzender des Naturistenvereins.

Sonnensee „hervorragend“ bewertet

„Hervorragend“ lautet das Urteil der mehr als 400 Bewertungen für das Naturisten-Familien-Sport- und Naturcamp mit seinen rund 500 Stellplätzen für Wohnwagen. Es ist sogar das beste Ergebnis unter den Top-2o-Campingplätzen. Einzig die vergleichsweise geringe Zahl der Onlinerezensionen hat eine bessere Platzierung verhindert.

Der Campingplatz am Sonnensee. © Quelle: Hermann Kolbeck

"Wir haben sehr viele Gäste, die uns regelmäßig besuchen. Sie können uns aber nicht jedes Jahr mehrfach bewerten", erklärt Schlegel. Da haben die großen Anlagen an der Ostseeküste die besseren Karten: Der Campingplatz in Kühlungsborn kommt als Gewinner auf mehr als 3500 Bewertungen. Mit "sehr gut" schneidet er bei der Gesamtnote aber minimal schlechter ab als der Sonnensee.

Im Einklang mit der Natur

„Bei uns lässt sich Naturismus im Einklang mit der Natur erleben. Das Eichhörnchen kommt vorbei, die Vögel zwitschern“, sagt Schlegel. Im Misburger Landschaftsschutzgebiet könne man trotz der Nähe zur Autobahn die Ruhe genießen – wer mag auch komplett ohne Textilien.

Das Gelände im Landschaftsschutzgebiet am Sonnensee in Hannover-Misburg © Quelle: 'Naturisten Familiensport und Naturcamp Sonnensee

Der 17 Hektar große Sonnensee weise ausgezeichnete Wasserqualität auf. Bis zu drei Meter tief könne man an guten Tagen blicken, weiß Schlegel: „Das Hannover-Paket ist einfach stimmig“. Denn wer bei all der Ruhe auch etwas Action möchte, könne schnell in die Innenstadt fahren. Die Nacht am Sonnensee kostet in der Nebensaison ab 20 Euro aufwärts, in der Hauptsaison 27 Euro.

Sonderauszeichnung für freundliches Personal

Schwimmen, Radfahren oder Entspannen – das empfehlen die Gäste, die bereits am Sonnensee übernachtet haben. Besonders loben sie die acht hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins: Die Sonderauszeichnung für das „freundlichste Personal“ ging ebenfalls an den Sonnensee. „Wir setzen sehr auf Qualität und leben davon, dass uns die Gäste weiterempfehlen“, sagt Schlegel. Der Campingplatz wurde zudem vielfach für sein ökologisches Engagement ausgezeichnet. Er beherbergt auch zehn Bienenvölker.

Nackte Schwimmer laufen beim 8. Neujahrsnacktschwimmen 2023 in den Sonnensee. © Quelle: Michael Matthey/dpa

Bekannt ist der Sonnensee unter anderem für sein Neujahrsnacktschwimmen. Jährlich lockt es Dutzende Schwimmerinnen und Schwimmer nach Misburg, die mutig in das manchmal eiskalte Wasser hüpfen. Der Sonnensee selbst ist erst Anfang der 60er-Jahre beim Bau des Autobahnkreuzes Hannover-Ost als Baggersee entstanden. 1962 wurde er unter seinem Namen eingeweiht.

Von Sascha Priesemann