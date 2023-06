﻿Ambulanter Palliativdienst: Alle eint dasselbe Schicksal und die Angst

Leben – bis zum Abschied

Seit 30 Jahren begleitet der Ambulante Palliativ- und Hospizdienst (APHD) des ev. Stadtkirchenverbandes Menschen auf ihrem letzten Weg. Mehr als 600 Ehrenamtliche wurden seitdem für diese Begleitung ausgebildet, derzeit sind rund 100 bei wiederum 150 Menschen im persönlichen Einsatz. Dabei werden die Palliativpatienten sowohl zu Hause als auch in der Klinik oder dem Pflegeheim begleitet. „Wir unterstützen schwerkranke, sterbende Menschen und achten dabei besonders auf ihre Wünsche und Ängste in ihrem letzten Lebensabschnitt“, sagt Simone Zanjani, derzeitige Leiterin APHD. Die Ehrenamtlichen wie Mareike Duhnsen und Wolfgang Struß schaffen Entlastung durch Dasein, Zuhören und Gespräche. „Ich bin derzeit auf der Palliativstation im Friederikenstift im Einsatz“, sagt die 31-Jährige. Die Gespräche mit den Sterbenden seien auch für sie eine große Bereicherung. „Ich bedanke mich daher für jede Unterhaltung.“ Und sie versuche, immer offen zu sein für die individuellen Bedürfnisse der Sterbenden. Struß besucht die Erkrankten seit acht Jahren im häuslichen Umfeld, einen begleitet er bereits seit zwei Jahren. „Das führt dazu, dass man sich wirklich gut kennenlernt und die Wünsche manchmal schon automatisch erfasst.“ Die Menschen seien in ihrer letzten Phase oft anders als zuvor im Leben. Er stelle sich auf alles ein. „Eine Dame hat mir mal gesagt – wir können über alles reden, nur nicht über Krankheit und Tod. Und das haben wir dann auch gemacht.“ „Es geht beim Hospizdienst um eine würdevolle Begleitung und dem Dienst an der Gesellschaft“, betont Diakoniepastor Friedhelm Feldkamp. Ein offener Umgang mit dem Tod sei auch tröstlich für Hinterbliebene. Der APHD leiste einen wichtigen Beitrag bei der Vorbereitung, sich auf den Weg zu machen. „Rund eine Million Menschen sterben jährlich in Deutschland“, so Zanjani. Das bedeute auch, Trauerangebote für Angehörige zu schaffen - ebenfalls eine Aufgabe der Einrichtung. Neun Monate dauert ein Kurs zur Sterbebegleitung, die Nachfrage übersteigt mittlerweile das Angebot an Kursplätzen. Dennoch freut sich der APHD über Anfragen, vor allem sprachliche Vielfalt ist erwünscht. Der Kontakt zum Ambulanten Palliativ- und Hospizdienst in der Sallstraße 57 kann per Mail an info@aphd.de oder unter Telefon 909 27 77 00 aufgenommen werden. sub