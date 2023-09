Kostenfrei bis 19:04 Uhr lesen

Lesung im Gartentheater

Er gehört zu den beliebtesten Kinderbuchautoren, seine Geschichten vom „Kleinen Drachen Kokosnuss“ sind weltweit ein Hit: Nun liest Ingo Siegner (58) am 24. September in seiner Heimatstadt Hannover aus dem neuesten Band „Aufregung in der Drachenschule“. Uns hat er erzählt, was das Publikum im Gartentheater erwartet.