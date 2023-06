﻿Vorbei! Amir Hosseiny aus Hannover fliegt bei der „Bachelorette“ raus

Hannover. In Folge 8 musste er seine Sachen packen – Hannovers Amir Hosseiny (27) ist in der Schweizer Ausgabe der „Bachelorette“ nicht mehr dabei. Yara Buol (25) hat sich in der Nacht der Rosen gegen den smarten Influencer entschieden. Vier Männer waren im Rennen, und die 25-Jährige tat sich mit ihrem Entschluss alles andere als leicht.

Aber wie es bei solchen Kuppelshows nun mal ist, am Ende wird die Luft dünner. „Amir, es tut mir leid. Meine Gefühle reichen nicht aus.“ Puh, das hat gesessen, seine Enttäuschung war nicht zu übersehen: „Es ist ein Schlag ins Gesicht, wenn man sich öffnet, und das wird nicht erwidert“, kommentiert der 27-Jährige nachdem in der 7. Nacht der Rosen die Entscheidung gefallen war. „Da fängt man schon an zu zweifeln.“

Mann aus Hannover lässt Bachelorette zurück

Allerdings hatte auch die Bachelorette so ihre Zweifel: „Ich muss einen Mann gehen lassen, obwohl er absolut ein Traumann ist“, sagte sie kurz vorher. „Und ich bin nicht sicher, ob es nicht ein Fehler ist, wenn ich ihn gehen lasse.“ Die Schweizerin hatte in dieser Folge zuvor schon gestanden, dass sie sich einem ganz schönen Gefühlschaos ausgesetzt sah, „das hatte ich noch nie in meinem Leben“.

Auch Amir Hosseiny hatte von der ersten Minute mit seinen Emotionen zu tun. Sichtlich angefressen war er, weil Konkurrent Eric (25) Yara einen Brief geschrieben hatte, in dem er dem Mann aus Hannover vorwirft, „Fake zu sein“. Hosseiny konfrontierte seinen Mitstreiter: „Wie kannst du über eine Person urteilen, die du gar nicht kennst?!“ Ihm geht es nicht um Reichweite und Follower, antwortet er auf die Anschuldigung – „die hab’ ich schon“. Da hat er zwar recht – allerdings brachte ihm die Show noch deutlich mehr Fans in den sozialen Medien ein: Mittlerweile kommt der 27-Jährige auf 131.000 Followerinnen und Follower bei Instagram, zu Beginn der Sendung waren es – immerhin – auch schon um die 86.000.

Generell dürfte diese Folge bei Amir Hosseiny die meisten Gefühlswallungen ausgelöst haben – jedoch keinen schönen. Der Mann vom Welfenplatz war ganz schön eifersüchtig und ehrlicherweise hatte er dafür auch allen Grund: Bei den sogenannten „Dreamdates“ ging er quasi leer aus. Als die Bachelorette ihn und Kandidat Sebas (26) gemeinsam auf eine Jacht einlud, um dann zu entscheiden, wer den Rest des Tages und der Nacht mit ihr verbringen darf, machte er nicht gerade Anstalten, sich so richtig ins Zeug zu legen.

Zwar hatte er getönt, Vollgas beim Bezirzen der Bachelorette geben zu wollen („Sebas kann ja zuschauen, er ist das dritte Rad am Wagen“), durch sein Verhalten löste er bei Yara am Ende eine Vollbremsung aus. So atemberaubend die Aussicht auf der thailändischen Trauminsel Phuket auch war, so trüb war die Stimmung bei Hosseiny. Der Mann schmollte. Und bat Yara irgendwann dann zum Vier-Augen-Gespräch, er wollte unbedingt loswerden, was ihn bedrückt.

Klärendes Gespräch: Amir Hosseiny schüttet Bachelorette Yara Buol sein Herz aus. Genützt hat es nichts. © Quelle: Screenshot CH Media

Die falschen Anschuldigungen von Eric, das ärgert ihn, offenbarte er. Er vermutet, dass Neid im Spiel ist. „Ich habe es gar nicht nötig, die Kerze eines anderen Kandidaten auszupusten, um selbst besser dazustehen.“ Yara hörte aufmerksam zu, dankte ihm und schickte ihn dann trotzdem zurück in die Villa – im Longtailboot. Und Yara? Die knutschte mit Sebas. Am Strand, im Wasser, bei Tageslicht und in der Nacht. Der junge Mann war ganz geflasht, brachte nur „Wow, wow, wow“ heraus und gestand: „Ich bin verzaubert.“

Während es da ziemlich heiß her ging, kochte Amir: „Das ist noch nicht das Ende. Ich kenne meinen Wert, weiß, wer ich bin.“ Als Sebas tags drauf zu den anderen drei Herren zurückkehrte, wurde es nicht besser. Vor allem dann nicht, als alle versucht hatten, herauszufinden, was gelaufen ist: „Es war intensiv“, sagte der. „Was intensiv? Intensivstation oder was?“, wetterte der Hannoveraner, er war richtig auf Krawall gebürstet.

Der Abschied: Yara Buol umarmt Amir Hosseiny ein letztes Mal. © Quelle: Screenshot CH Media

Als Yara Buol dann auch noch mit Eric zu einem traumhaften Einzeldate verschwand, war es ganz um ihn geschehen. Hosseiny überredete die anderen Jungs, dieses Date zu crashen! Das Trio erwischte Yara und Eric prompt im Pool, sich innig küssend. „Mir kommt gleich das Frühstück wieder hoch. Ein hässlicher Anblick.“ Oh weh ...

Hosseiny findet Trost in sozialen Medien

Mittlerweile ist der Mann drüber weg und schaut nach vorn: „Ich halte mir alle Optionen offen und konzentriere mich darauf, mich selbst zu stärken“, sagte er im Gespräch mit uns. „Ich bin auch nicht der Typ-Mann der aus vermeintlicher Verzweiflung direkt in eine Beziehung stürzt, denn wie man so schön sagt: ,Wer nicht sucht, der findet’.“ Trost spenden ihm auch seine meist weiblichen Follower bei Instagram. Sie schreiben Sätze wie: „Es tat uns im Herzen weh, zu sehen, wie du gehen musstest. Sie hat dich nicht geschätzt und hier draußen gibt es genug Frauen, die das tun.“ Bis die Richtige kommt, setzt Amir Hosseiny seine Reise alleine fort. Wird sicher nicht langweilig!

