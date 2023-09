Seit Donnerstagmorgen, 14. September, funktionieren die Ampeln an der Brückenbaustelle des Südschnellwegs in Hannover nicht. Ein Queren der Hildesheimer Straße ist für Passaten und Radfahrer seitdem nur schwer möglich. Sie sorgen sich um ihre Sicherheit.

Hannover. „Unübersichtlich“ und „irre gefährlich“ – so schildern Radfahrer die Szenerie, die sie am Donnerstag, 14. September, und Freitag, 15. September, an der Großbaustelle am Südschnellweg vorgefunden haben. Weil Ampeln ausgeschaltet waren, sei ein Queren der Hildesheimer Straße kaum möglich gewesen. Wer mit dem Rad oder zu Fuß auf die andere Seite wollte, musste sich durch die Automassen und Stadtbahnen hindurchzwängen.