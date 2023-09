﻿Unterlagen im Müll entsorgt? Darum sitzt eine Staatsanwältin in Hannover auf der Anklagebank

Hannover. Als Staatsanwältin ist es ihre Aufgabe, vor Gericht die Anklage zu vertreten. Jetzt sitzt eine 41-Jährige selbst auf der Anklagebank. Ihr wird vorgeworfen, Schreiben eines Anwalts inklusive einer Dienstaufsichtsbeschwerde im Altpapier-Container entsorgt zu haben.

„Ich war kaputt und fertig, konnte nicht mehr“, äußerte sich die 41-Jährige laut „Bild“-Zeitung in ihrer Verteidigung. Aktenberge, Sitzungen, Telefonate, E-Mails, Gutachten – sie sei irgendwann unter der Last ihrer Arbeit zusammengebrochen. Der Druck sei „wahnsinnig“ gewesen. Eine Überlastungsanzeige an die Spitze der Behörde stellte die Staatsanwältin allerdings nicht.

Hannover: Staatsanwältin auf Anklagebank

Bereits im November wurde die Anklage gegen die Juristin öffentlich. Der Vorwurf: Verwahrungsbruch. Verwahrungsbruch ist ein Vergehen, das mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden kann. Sollte der Staatsanwältin ein schuldhaftes Verhalten nachgewiesen werden, könnte die Juristin ihren Beamtenstatus verlieren.

Wie die Akten im Müll landeten, könne sie nicht erklären. Zwei Geschäftsstellenmitarbeiter der Staatsanwältin haben bereits einen Strafbefehl akzeptiert, gegen sie wurden Geldstrafen verhängt.

Aufgedeckt wurde die Affäre bei einer internen Untersuchung im Dezernat. Die Ermittlungen in dem Fall führte die Staatsanwaltschaft Stade. Das Disziplinarverfahren läuft bei der Generalstaatsanwaltschaft in Celle. Das Urteil im jetzigen Strafverfahren soll es laut „Bild“-Zeitung demnächst geben.

