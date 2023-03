﻿Hannover: Autofahrer verletzt Radfahrer schwer – Richterin verhängt Freiheitsstrafe

Mit stark überhöhter Geschwindigkeit erfasste ein 23-jähriger Autofahrer einen Fahrradfahrer an der Kreuzung Stöckener Straße/Am Leineufer. Das Opfer leidet bis heute unter den schweren Verletzungen. Am Mittwoch verurteilte das Amtsgericht den Pkw-Fahrer zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Hannover. Etem D. ahnte nichts Böses, als er am 20. Oktober 2021 mit seinem Fahrrad den Westschnellweg an der Kreuzung Stöckener Straße/Am Leineufer überqueren wollte. Ein VW Golf, der mit überhöhter Geschwindigkeit die rote Ampel überfuhr, erfasste den Mann und schleuderte ihn durch die Luft. Das Opfer trug unter anderem zahlreiche Knochenbrüche, einen Milzeinriss und ein schweres Schädel-Hirn-Trauma davon. Ein nervenärztliches Gutachten bescheinigte Etem D. als Folge der Kopfverletzung eine leichte geistige Behinderung und schwere kognitive Funktionsstörungen, die es ihm nicht mehr ermöglichen, seinen Alltag ohne Betreuung zu bestreiten.

Am Mittwoch trat D. als Nebenkläger im Strafrechtsprozess gegen den Autofahrer Patryk M. (23) auf, der in der Tatnacht im Oktober am Steuer des VW Golf saß. Amtsrichterin Hoffmann verurteilte den Angeklagten wegen fahrlässiger Körperverletzung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten, deren Vollstreckung für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Auflage ist die Zahlung von 10.000 Euro an das Opfer in monatlichen Raten von 500 Euro. „Sie haben das Leben eines Menschen innerhalb weniger Sekunden um 180 Grad gedreht“, sagte die Richterin bei ihrer Urteilsverkündung.

Die Ampelkreuzung Stöckener Straße/Am Leineufer: Hier wurde das Opfer vom Pkw des 23-Jährigen erfasst. © Quelle: Villegas

Angeklagter entschuldigt sich beim Opfer

Als strafmildernd wertete sie das vollumfängliche Geständnis des Angeklagten und die Reue, die Patryk M. zeigte. Der 23-Jährige wandte sich mit einer persönlichen Entschuldigung an Etem D. und bot ihm über die Bewährungsauflage hinaus seine Unterstützung an. „Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich wollte Ihnen sofort meine Hilfe anbieten, als ich erfahren habe, wie schwer verletzt Sie sind. Das gilt bis heute.“ Der sichtlich gezeichnete D. nahm die Entschuldigung an – auch wenn sein Leben durch den Unfall zerstört worden sei. „Früher war ich eine Kampfmaschine, heute bin ich eine Null“, sagte er. „Ohne meine Frau schaffe ich gar nichts mehr.“ Der ehemalige Handwerker ist arbeitsunfähig und wird in Vollzeit von seiner Lebensgefährtin betreut, die ihren Job als Altenpflegerin dafür aufgegeben hat. „Er war ein durchtrainierter Mann. Das hat ihm wahrscheinlich geholfen, durchzuhalten“, sagte Manuela L., die berichtete, wie sehr der Unfall ihrem Mann nach wie vor zusetzt: „Er hat Erinnerungslücken, vergisst Dinge, die man ihm vor fünf Minuten erzählt hat.“

Patryk M. (links) erschien mit seinem Verteidiger Marco Neumann am Amtsgericht. © Quelle: Tobias Kurz

Die Beweislast gegen den Angeklagten war erdrückend. Der Tesla eines Zeugen nahm ein Video des Unfalls auf, das den heftigen Aufprall deutlich und frappierend zeigte. Und ein Sachverständiger ermittelte, dass Patryk M. statt mit dem dort erlaubtem Tempo 50 mit 82 bis 88 km/h unterwegs gewesen sein muss und die Kreuzung überfuhr, als das Ampelsignal schon seit fünf Sekunden rot war. „Dass Sie heute hier sitzen, ist ein Wunder“, sagte der Gutachter in Richtung Etem D. gerichtet.