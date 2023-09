Explosion im Jahr 1969

Wunstorf ist in der Nacht zu Dienstag nur knapp einer Katastrophe entgangen: Ein Güterzug brannte direkt neben einem Waggon mit brennbarer Flüssigkeit. Doch die Feuerwehr konnte die Flammen schnell eindämmen. Was alles hätte passieren können, zeigt ein schrecklicher Fall von 1969: In Hannover-Linden explodierte bei einem Feuer ein Munitionswaggon. Zwölf Menschen starben.

