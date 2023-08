Vor zwei Jahren hatte die Band um Sängerin Ayda Kirci und Pianist Helge Adam die Konzertreihe „Anatolian goes Jazz“ ins Leben gerufen. Nun geht sie ihr in ihr mittlerweile drittes Jahr – das Programm ist neu, der Anspruch bleibt der gleiche.

Vahrenwald-List. Türkische Volkslieder treffen westliche Jazzsounds: Die deutsch-türkische Sängerin Ayda Kirci und der hannoversche Pianist Helge Adam setzen ihre Konzertreihe „Anatolian goes Jazz“ fort. Bei den Aufführungen interpretieren die beiden am Lister Turm zusammen mit Peter Schwebs am Kontrabass und Dieter Schmigelok am Schlagzeug traditionelle türkische Volkslieder in westlichem Jazz.