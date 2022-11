﻿Anderter Straße: Bezirksrat fordert durchgehend Tempo 30

Viel Verkehr: Die Anderter Straße ist stark befahren. An einigen Abschnitten ist bereits Tempo 30 vorgeschrieben.

Hannover. Der zunehmende Auto- und Schwerlastverkehr auf der Anderter Straße sorgt im Bezirksrat Misburg-Anderten für Unmut. Die Grünen fordern jetzt ein durchgehendes Tempo-30-Limit – auch um langfristig den Verkehr aus dem Stadtteil zu drängen.

Die Anderter Straße ist eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße mit täglich 17.000 Fahrzeugen, darunter viel Schwerlastverkehr. Als Landesstraße 382 bindet sie den überörtlichen Verkehr, der von der Autobahn 7 und der Bundessstraße 65 kommt, an die Gewerbegebiete nördlich der Bahnstrecke und an den Stadtteil Misburg an.

Immer wieder Gefahrensituationen und Unfälle

An der hochfrequentierten Straße, die die Stadtteile Anderten und Misburg verbindet, liegen Einrichtungen wie ein Kindergarten, eine Geflüchteten- und Obdachlosenunterkunft und verschiedene Einzelhandelsgeschäfte. Durch die hohe Verkehrsbelastung komme es „immer wieder zu Gefahrensituationen und Unfällen“, berichtet Urs Mansmann, Fraktionschef von Bündnis 90/Die Grünen in seinem Antrag. Bereits jetzt gibt es daher an der Anderter Straße schon mehrere dicht beieinander liegende Tempo-30-Zonen.

Viel Schwerlastverkehr: An der Anderter Straße kommt es immer wieder zu Gefahrensituationen. © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Nach Änderungen in der Straßenverkehrsordnung sei es innerhalb geschlossener Ortschaften nun möglich, bei zwei dicht aufeinander folgenden Tempo-30-Zonen auch im Abschnitt dazwischen diesen die Geschwindigkeit zu beschränken, sagt der Grünen-Politiker. Damit könne auf der gesamten Anderter Straße auf Tempo-30 eingeführt werden, meint Mansmann.

Regelung begünstigt gleichmäßigen Verkehrsfluss

Er sieht viele Vorteile, wenn Auto- und Lkw-Fahrer auf der gesamten Strecke eine einheitliche Geschwindigkeit von Tempo-30 fahren könnten. Das begünstige einen „gleichmäßigeren Verkehrsfluss“, der für weniger Lärm und weniger Schadstoffe sowie für ein deutlich geringeres Unfallrisiko sorge.

Die Anderter Straße verbindet die Stadtteile Misburg und Anderten. © Quelle: privat (Archiv)

Zudem würde eine durchgehende Geschwindigkeitsbeschränkung „die Durchfahrt durch den Misburger Ortskern und die Anderter Straße weniger attraktiv machen“, meint Mansmann. Lokale Verkehre würden nach Möglichkeit „eher auf den Lohweg und Richtung Autobahn auf den Südschnellweg ausweichen“, ergänzt der Grünen-Politiker.

An der Anderter Straße in Hannover-Misburg kommt es immer wieder zu Unfällen. Vor rund zwei Jahren starb dabei ein Radfahrer. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

SPD unterstützt den Antrag

Die SPD unterstützt den Antrag der Grünen, der jetzt mehrheitlich im Bezirksrat beschlossen wurde. Ob und wann die Forderung umgesetzt wird, sei jedoch fraglich, ist Bezirksbürgermeister Klaus Tegeder realistisch. „Die Stadtverwaltung wird das Ganze jetzt erst einmal prüfen, dabei wird unter anderem die Polizei gehört.“