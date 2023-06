﻿Andreas-Hermes-Platz: Open-Air-Theater und Freilufttango in Hannover

Oststadt. Der Andreas-Hermes-Platz ist in den kommenden Wochen Schauplatz für Theater und Tanz. Unter dem Titel „DRAUSSEN! vor unserer Tür“ präsentiert ein generationsübergreifendes Ensemble aus Amateurdarstellenden und Profis ein selbst entwickeltes Theaterstück. Die Inszenierung greift Geschichten und Bilder rund um den als Freiluftbühne dienenden Andreas-Hermes-Platz auf, und will so Einblicke in seine Historie und Zukunft geben. Die Aufführungen finden am Freitag, 30. Juni, Sonnabend, 1. Juli, und Sonntag, 2. Juli, jeweils um 16 Uhr statt. Interessierte können Tickets unter anderem an der Infothek des Pavillon oder online unter www.pavillion-hannover.de erwerben. Der Eintritt kostet regulär 16, ermäßigte 12 Euro.

Und auch Tanzbegeisterte kommen in den nächsten Wochen auf ihre Kosten: Der Andreas-Hermes-Platz wird jeden Montag ab 19 Uhr zur Milonga-Tanzfläche unter freiem Himmel. Wer selber nicht tanzen möchte, ist trotzdem eingeladen, auf dem Platz zu verweilen und den Tänzerinnen und Tänzern zuzuschauen. Die montäglichen Veranstaltungen soll es noch bis Mitte September geben.

HAZ