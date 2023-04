﻿„Saubere Zeiten“: Andreas Wunn liest in Hannovers Helmkehof aus Debütroman

Weiterlesen nach der Anzeige

Andreas Wunn, Sie lesen beim Salonfestival aus „Saubere Zeiten“. Ein Roman mit autobiografischen Zügen. War es schwierig, dass sich Realität und Fiktion nicht ins Gehege kommen?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe es eher als großes Freiheitsgefühl empfunden, weil ich die Dinge ausschmücken konnte. Mir hat es großen Spaß bereitet, zu fabulieren und meiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Es ist mein erster Roman, mein erstes fiktionales Buch, für das meine eigene Familie, die meines Großvaters, als Grundkonstellation dient. Mein Opa ist Erfinder von „Rei in der Tube“, hat das Geschäft aber durch eigenes Verschulden verloren. Da meine Familie von großer Sprachlosigkeit geprägt war, weiß ich gar nicht so viel darüber. Mein Vater hat mit mir kaum darüber gesprochen. Diese Sprachlosigkeit zu überwinden, gehört zur Idee dieses Romans.

Was hat Ihr Großvater denn verschuldet?

Er war eine schillernde Figur und ein genialer Tüftler, ein richtiger Luftikus. Er hat Dinge wie Brausepulver und Kräuterlimonade erfunden. Sein Problem war, dass er nicht mit Geld umgehen konnte. Im Schrank meiner Mutter habe ich einen Briefwechsel zwischen ihm und dem Vorstand von Gerolsteiner Sprudel gefunden – also, ich hätte mit ihm auch keine Geschäfte gemacht (lacht). Er war ein bisschen irre, hatte aber geniale Ideen.

Andreas Wunn: „Saubere Zeiten“, Aufbau, 381 Seiten, 22 Euro. © Quelle: Aufbau Verlag

Sie erwähnten Sprachlosigkeit: Machen Sie als Vater etwas anders?

Mein Sohn ist noch klein, er ist sechs Jahre alt. Es gibt da insbesondere zwei Dinge, die ich versuche, ihm beizubringen: über Gefühle zu sprechen sowie offener und bewusster mit Dingen umzugehen, als ich es mit meinem Vater erlebt habe. Ich versuche, eine Atmosphäre zu schaffen, in der er auch Fragen stellen kann. Mein Bruder und ich haben immer gespürt, dass meine Eltern über gewisse Dinge nicht reden wollten, zum Beispiel darüber, was sie als Kinder im Krieg erlebt haben. Also haben wir gar nicht erst gefragt. Diese Sprachlosigkeit meiner Familie will ich nicht weitervererben.

Sie schreiben gerne früh morgens – da kommt Ihnen Ihr Job aber in die Quere, oder?

Das stimmt (lacht). Nicht nur während des ZDF-Morgenmagazins, das ich moderiere und bei dem Redaktionsleiter bin, ich bin auch für das Mittagsmagazin verantwortlich, auch in diesen Wochen fangen wir früh an. Deshalb schreibe ich an Wochenenden und während Urlauben. Ich finde es besser, jeden Tag zu schreiben. Selbst wenn es am Abend nur eine Stunde ist und nur eine halbe Seite entsteht. Alles in allem war es eine große Kraftanstrengung. Man muss nicht nur Zeit finden, sondern auch den Kopf freihaben.

In Ihrem Job als Journalist müssen Sachen stimmen, als Autor nicht. Wie ist das?

Es gibt nicht viele Überschneidungen, aber TV-Journalist zu sein, hat mir geholfen. Als Schriftsteller profitiere ich nun davon, in Bildern und in Szenen denken zu können. Und im Gegensatz zum Journalismus muss die Geschichte eines Romans nicht stimmen, aber schon stimmig sein.

Macher des ZDF-Morgenmagazins liest in Hannover

Recherchiert habe Sie aber auch professionell, oder?

Punktuell habe ich das getan, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Aber um die Farbe der Zeit in den Roman zu bekommen, habe ich mich zum Beispiel darüber schlau gemacht, was es für Tombolapreise beim Bundespresseball in den 1950er Jahren gab. Und ich habe mit einem Cousin meines Vaters gesprochen, einige Anekdoten sind eingeflossen.

Wie gefällt Ihnen Andreas Wunn als Schriftsteller?

Der Journalist Andreas Wunn ist ziemlich selbstbewusst. Er weiß, was er kann und ist nur schwer zu verunsichern. Der Schriftsteller Andreas Wunn ist sehr unsicher und zweifelt und hadert.

Kennen sich, mögen sich: Andreas Wunn und Dunja Hayali moderieren das ZDF-Morgenmagazin – und sind befreundet. © Quelle: Montage: picture alliance/dpa/Retouching de Luxe/ZDF | Benno Kraehahn, Marcus Höhn

Ihrer Kollegin Dunja Hayali hat ihr aber Romandebüt gefallen, sie hat die Premierenlesung moderiert.

Wir arbeiten seit 15 Jahren zusammen, sind befreundet. Ich habe kaum jemandem davon erzählt, dass ich schreibe. Sie war überrascht, dass ich überhaupt die Zeit dafür habe. Sie fand das Buch sehr interessant und auch ziemlich gut, ja.