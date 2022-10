﻿Angehörige angeblich in Haft: Betrüger starten Schockanrufe in Hannover

Trickbetrüger haben jüngst in Hannover gleich drei Mal versucht, an viel Geld zu kommen – in einem Fall waren sie sogar erfolgreich. Die Täter behaupten am Telefon, Angehörige säßen in Haft und benötigen Kaution. Übergabeort ist das Amtsgericht. Die Masche gab es schon zu Jahresbeginn.

Fiese Nummer: Trickbetrüger schockieren ihre Opfer am Telefon damit, Angehörige seien in Haft.

Hannover. Polizei und Justiz in Hannover warnen vor Trickbetrügern, die auf eine Masche zurückgreifen, die es schon zu Jahresbeginn gab: Sie behaupten am Telefon, Familienangehörige seien verhaftet worden und eine Kaution werde fällig. Besonders dreist ist, dass die Angerufenen das Geld ausgerechnet im Amtsgericht übergeben sollen – um den Betrug noch glaubwürdiger erscheinen zu lassen. In zwei Fällen scheiterte das Vorhaben jüngst, doch bei einem Opfer hatten die Täter Erfolg.

Bei den Schockanrufen am Montag gaben die Trickbetrüger sich demnach als Verwandte, Anwälte oder Ermittler aus. „Sie gaukeln die Notlage eines Familienmitglieds vor, für welche sie einen hohen Geldbetrag benötigen“, sagt Amtsgerichtssprecher Patrick Skeries. Bei den aktuellen Vorfällen wurde behauptet, ein Verwandter würde sich aktuell beim Haftrichter sitzen – und bei Nichtbezahlen einer Kaution in fünfstelliger Höhe ins Gefängnis müssen.

Aufmerksame Justizangestellte gehen dazwischen

Also taten die Angerufenen vor lauter Schreck, was ihnen gesagt wurde: Sie gingen zum Amtsgericht, um ihr Erspartes auszuhändigen. Zum Glück: "In zwei Fällen konnte der Versuch durch Angehörige des Wachtmeisterdienstes aufgedeckt und eine Übergabe verhindert werden", sagt Skeries. Schon im Januar passten die Bediensteten auf und retteten so die 20.000 Euro einer damals 83-Jährigen. Damals wiesen Polizei und Justiz erstmals auf die Masche hin. In einem Fall schafften die Täter es nun aber dennoch, vor dem Gericht eine größere Summe zu erbeuten.

Umso eindringlicher warnen Polizei und Justiz erneut vor den Schockanrufen. Laut Skeries gibt es keine Fälle, „in denen eine sofortige Zahlung notwendig ist“. Auch Sonderbehandlungen gebe es nicht, sondern stets beispielsweise Einspruchsfristen. Deshalb sollten grundsätzlich am Telefon keine Angaben zu Angehörigen oder zum Vermögen gemacht werden. Im Zweifel ist es auch ratsam, selbst direkt bei den angeblich betroffenen Verwandten nachzufragen. Außerdem empfiehlt Skeries, den Polizei-Notruf 110 zu wählen.