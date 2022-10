﻿Angeklagter (41) in Hannover betrügt mit Scheinfirma

Hannover. 336.000 Euro hat Cem M. (41) in nur einem Jahr mit der Vermietung von Parkplätzen in Langenhagen eingenommen. Doch die Steuern ist er schuldig geblieben. Dafür wurde der 41-Jährige jetzt zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. „Das Geständnis des Angeklagten hat das Verfahren erheblich abgekürzt”, erklärte Richter Reinhard Meffert. M. hatte zugegeben, 2018 rund 53.000 Euro Umsatzsteuer nicht an den Fiskus abgeführt zu haben. Hinzu kommen noch 79.000 Euro an Körperschafts- und Gewerbesteuer.

Der Richter und Cem M. sind alte Bekannte. Bereits 2020 hatte Meffert den Mann zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten verurteilt. Auch damals ging es um einen Parkservice für Flugtouristen am Airport Hannover.

Strohmann als Geschäftsführer eingesetzt

Das Außergewöhnliche an der Masche: Der Angeklagte oder Komplizen, so genau wurde das nicht festgestellt, hatten Strohmänner angeheuert, die die Gesellschafterverträge unterzeichneten. Als 2017 die Weber Consulting GmbH in Langenhagen gegründet, musste ein Tscheche (52) seinen Kopf hinhalten.

Er wurde vor der Heilsarmee in Brünn (Tschechische Republik) aufgelesen. Ihm sei vorgegaukelt worden, er solle in Deutschland Autos aussaugen, sagte er bei der Polizei aus. Der Obdachlose wurde statt dessen wochenlang in einem Hotel in Langenhagen untergebracht und hat dann alle nötigen Verträge beim Notar unterschrieben. Irgendwann war es ihm zu viel und ging nach Tschechien zurück. „Ich wusste nicht, dass ich Geschäftsführer eines Unternehmens bin“, sagte der Mann aus, der kein Deutsch spricht.

Angeklagter betrieb eine Briefkastenfirma

Polizei und Steuerfahndung ermittelten, dass der wahre Chef der Weber Consulting der Angeklagte war. Das scheinbare Büro der Consultingfirma befand sich in einem Keller eines Hauses, nur ein Briefkasten trug den Namen der Weber Consulting. „Der Vermieter sagte mir, dass sich nie eine Firma dort befunden habe“, erklärte der Steuerfahnder (58). Er habe keinerlei Buchführung vorgefunden. Die Einnahmen schätzte er aufgrund der Angaben von zwei Onlinefirmen, die die Parkplatzreservierungen verwalteten. Wegen Erfolglosigkeit wurde die GmbH 2019 geschlossen.

Dieselbe Masche hatte M. bereits 2013 abgezogen. Damals schleppte er einen Türken, der ebenfalls kein Deutsch sprach, zum Notar. Praktischerweise übernahm der Angeklagte die Rolle des Übersetzers. Damals wurde die Airport-Park-Center GmbH gegründet. M. arbeitete dort als geringfügig Beschäftigter. In Wahrheit sei er aber der Chef gewesen, heißt es im Urteil vom 6. Januar 2020. Nun bildete das Schöffengericht aus der Verurteilung 2020 und dem aktuellen Urteil eine Gesamtstrafe.

Zusätzlich muss der Verurteilte noch 4000 Euro (Geldauflage aus einem alten Urteil) und 250 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Auf die Frage wo denn der Gewinn von 180.000 Euro aus der Weber Consulting GmbH geblieben sei, gab der M. keine Antwort.

Von Thomas Nagel