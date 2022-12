﻿62-Jähriger gesteht zum Prozessauftakt Tötung seiner Frau in Hannover

Osman T. (62) soll seine Ehefrau (57) in Hannover-Limmer mit mindestens 18 Messerstichen getötet haben. Die Staatsanwältin sieht Habgier als Motiv und hat T. wegen Mordes angeklagt. Der Angeklagte schildert, dass er nach einer Beleidigung seiner Frau einen Blackout hatte. Strafrechtlich ist das ein großer Unterschied.

Hat ein Geständnis abgelegt: Osman T. (im Gespräch mit seinen Anwälten) hat am 8. Juni 2022 seine Ehefrau (57) mit 18 Messerstichen ermordet. Danach griff er einen Polizisten an, um sich erschießen zu lassen.

Hannover. Überforderter Ehemann oder brutaler Raubmörder? Seit Freitag muss sich die Schwurgerichtskammer im Landgericht Hannover mit dieser Frage beschäftigen. Osman T. (62) sitzt wegen Raubmordes und versuchten Mordes auf der Anklagebank. Zum Prozessauftakt hat er gestanden, seine Ehefrau (57) am 8. Juni in Limmer getötet zu haben. „An die eigentliche Tat hat er keine Erinnerung mehr“, erklärte sein Anwalt Nils Ludewig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Anklage hat T. „mindestens 18 Mal mit einem Küchenmesser“ zugestochen. Die Frau habe dem Angeklagten zuvor mitgeteilt, dass sie ihn verlassen wolle, sagt Oberstaatsanwältin Friederike Riemer. Anschließend habe es Streit um Geld und Unterhalt gegeben. Die Oberstaatsanwältin sieht die Mordmerkmale Heimtücke und Habgier. „Die Frau musste nicht mit dem Angriff rechnen, weil es zuvor nie Gewalt in der Ehe gegeben hatte.“

Hat Osman T. Vermögen vor seiner Frau versteckt?

Habgier deshalb, weil der langjährige VW-Arbeiter zuvor ein Goldarmband, einen Goldbarren und Geld bei einem Freund in Seelze in Sicherheit gebracht habe. In dem Streit soll die Frau Ansprüche auf die Vermögenswerte angemeldet haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Tat am Vormittag habe sich der 62-Jährige betrunken. Er rief dann die Polizei. Als die Beamten in der Straße „Auf dem Brinke“ vor der Wohnungstür standen, habe der Angeklagte sie unmittelbar mit dem Messer bedroht. Laut den Ermittlungsergebnissen wollte sich der Täter von einem Polizisten erschießen lassen.

Angeklagter entschuldigt sich bei Angehörigen des Opfers

Osman T. versuchte unter Tränen, seine Taten zu erklären. Er entschuldigte sich bei den Angehörigen seiner Frau. Und schilderte den Gewaltakt als einen unkontrollierten Impuls. So sei ein herber Spruch seiner Frau der Auslöser für die Messerattacke gewesen. Das Opfer soll gesagt haben: „Mein Anwalt wird Dir den Arsch aufreißen.“ War es so, dann könnte die Kammer auch auf Totschlag entscheiden. Im Ergebnis bedeutete das deutlichweniger Haft.

Vor der Ehe habe er sich einsam gefühlt. „Ich hätte noch dreieinhalb Jahre arbeiten müssen, dann wäre die Welt offen für uns gewesen“, beschreibt er seine Vorstellung von der Zukunft. Dieser Traum zerplatzte am 8. Juni 2022 in dem roten Backsteinhaus.

Gab es Streit wegen Pornobildern?

Natürlich habe es vorher auch mal Streit gegeben. Seine Frau sei sehr oft bei ihren Kindern und Enkeln in München gewesen, habe sich über zu wenig Taschengeld beklagt. Aus seiner Sicht eher normale Auseinandersetzungen. Aber in seinen Schilderungen klingt durch, dass er seine Frau für undankbar hielt. Er, der Drei-Schicht-Arbeiter, der ihr eine Aufenthaltserlaubnis besorgte und einen Deutsch-Kursus bezahlte. Sie, die lieber bei Ihren Kindern ist und sich über zu wenig Geld beklagte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nebenklage-Anwalt Dogukan Isik versuchte diese Fassade mit einer heiklen Frage zu erschüttern: „Gab es auch mal Streit, weil Ihre Frau Bilder von nackten Frauen auf ihrem Handy fand?“. Überrascht und brüsk antwortet der Angeklagte zwei Mal hintereinander: „Davon ist mir nichts bekannt.“ Der Prozess ist bis 13. Januar 2023 terminiert.