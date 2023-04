﻿Große Band im Minisaal: George Kochbecks Sohn Lucas kommt in die Kleine Freiheit

Der Apfel fällt nicht weit: George Kochbecks Sohn Lucas ist erfolgreicher Drummer, spielt unter anderem für Thomas D. von den Fantastischen Vier. Jetzt besucht er mit seiner Band seinen Vater und gibt am 24. April ein fast privates Konzert.

Hannover. Wie der Vater, so der Sohn: „Lucas ist mit Trommeln auf die Welt gekommen“, sagt George Kochbeck (68) und lacht. Er selbst ist Rock- und Fusionsmusiker, Komponist, Produzent und Kirchenmusiker. Mit seiner Band Georgie Red schaffte er einst mehrere Charthits, darunter „Help the Man“ und „Get in Touch“. Er spielte mit Peter Maffay (73), Ina Deter (76), Ulla Meinecke (69), Richard Wester, Pete York (80) und vielen anderen. Für TV-Serien wie Tatort, Soko Leipzig oder Großstadtrevier schreibt er die Filmmusik. In zweiter Ehe ist er mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Sabine Bulthaup (61) verheiratet.