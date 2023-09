﻿Angenehm unaufgeregt: Kai Wetzels Fotos im Haus der Region in Hannover

Hannover. „Ephemeriden“: Der Begriff kann astronomische Positionswerte bezeichnen, die kurzfristig Bestand haben, oder auch für Eintagsfliegen stehen, allgemein wird entsprechend unter „ephemer“ etwas Flüchtiges verstanden. Um eben dieses Phänomen kreist Kai Wetzels Fotoausstellung „Ephemeriden“ im Haus der Region. Es ist eine angenehm unaufgeregte, dabei aber alles andere als langweilige Schau.

Die Szenerien sind kaum spektakulär: Mal sieht man ein abgewracktes Misburger Fabrikgelände, mal Steine an einem Ufer, und die „Promenaden“-Serie, entstanden in der Niendorfer Strandregion, zeigt genau das, was der Titel vorgibt. Doch Wetzel schafft es, dass sogar ein „Hunde-Verboten“-Schild eine Aura bekommt. Das liegt zum Gutteil am sorgsamen formalen Aufbau der analogen Fotografien, die hier in digitalem Pigmenttintendruck auf Büttenpapier präsentiert werden; auch die dezenten Farbwerte jenseits aller Aufdringlichkeit tragen entscheidend zur ausgewogenen Wirkung der Bilder bei.

Grundsätzlich keine Menschen auf den Fotografien

„Für mich sind das alles leere Bühnen“, erläutert das Wetzel. „Vielleicht ist gerade jemand abgetreten, vielleicht tritt gleich jemand auf.“ Wodurch die Fantasie der Betrachter angeregt werden soll? „Unbedingt, das hoffe ich doch sehr.“ Und damit solche Vorstellungen nicht von vornherein in bestimmte Richtungen gelenkt werden, finden sich auf den Fotografien grundsätzlich keine Menschen, da gibt es eine Parallele zu den Landschaftsaufnahmen von Heinrich Riebesehl, einem der Lehrer Wetzels.

Unspektakulär: „Alter Hafen“ von Kai Wetzel. © Quelle: Kai Wetzel

Ein Foto namens „Wunde Ecke“ zeigt eine recht ramponierte Außenszenerie von eigentümlicher Ästhetik, die über die „Lost-Places“-Anmutung hinausgeht: „Ich sehe in so etwas eine spezielle Schönheit“, sagt der Künstler. „Wie Stillleben, die jemand für mich gemalt hat.“ Die Aufnahme ist in Bothfeld entstanden: „Ich bin da tausendmal vorbeigefahren, bis mir aufgefallen ist, welche Ausstrahlung dieses Motiv hat.“

Zauberhaft: „Kleiner Schrein“ aus Holz und Beton von Kai Wetzel. © Quelle: Kai Wetzel

Kai Wetzel ist keineswegs nur als Fotograf unterwegs, wie unter anderem diejenigen wissen, die ihn als Ausstellungstechniker im Museum Wilhelm Busch kennen. Der Künstler schafft auch gern Objekte, und als Japanfan wartet er im Haus der Region mit einem zauberhaften „Kleinen Schrein“ aus Holz und Beton nebst einer Reihe von selbst verfassten Haikus auf, an jedem Ausstellungstag wird ein neues Exemplar dieser japanischen Kurzgedichte enthüllt und das vorangegangene an einer Art Garderobenständer abgeheftet.

Womit sich der Kreis schließt: „Ein Freund hat mir erzählt“, sagt Wetzel, „dass ,Abreißkalender‘ auf Französisch ,éphéméride‘ heißt ...“

Bis 10. November im Haus der Region Hannover, Hildesheimer Straße 20.

