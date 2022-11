Brutaler Angriff auf homosexuelles Paar in Hannovers Innenstadt

Die Polizei sucht nach einem versuchten Raub in Hannovers Innenstadt dringend nach Zeugen: Am frühen Morgen des 30. Oktober haben zwei Unbekannte einen 33-Jährigen an der Osterstraße attackiert, der mit seinem Partner unterwegs war. Die Täter beleidigten das Paar und konnten flüchten.

Angriff an der Osterstraße: Unbekannte haben zwei Männer in Hannovers Innenstadt attackiert.

Hannover. Die Polizei sucht nach einem versuchten Raub und homophoben Beleidigungen in Hannovers Innenstadt nach Zeugen. Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag, 30. Oktober, einen 33-Jährigen attackiert und verletzt. Die Täter konnten in unbekannte Richtung flüchten.

Nach Polizeiangaben waren der 33-Jährige und sein Lebensgefährte gegen 4.10 Uhr am frühen Sonntagmorgen auf dem Weg vom Steintor zum Hauptbahnhof. Offenbar gingen die beiden einen Umweg. Denn an der Ecke Osterstraße/Karmaschstraße, nahe dem Platz der Weltausstellung, wurden sie von den beiden Unbekannten angesprochen.

Verbale Auseinandersetzung und homophobe Beleidigungen

„Dabei kam es zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung, wobei das unbekannte Duo den 33-Jährigen und seinen Begleiter homophob beleidigte“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizei Hannover. Dann forderten die Angreifer den 33-Jährigen auf, seine Wertsachen herauszugeben. „Sie schlugen auf ihn ein und traten ihn“, so die Polizeisprecherin. Da sich der Mann lautstark wehrte, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Der 33-Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei suchte umgehend nach den Tätern. Die Fahndung blieb bislang allerdings erfolglos. „Der Staatsschutz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover geht von Hasskriminalität aufgrund homophober Hintergründe aus und ermittelt wegen versuchten Raubes“, sagt Shapovalova.

Zweiter Angriff auf homosexuelles Paar in kurzer Zeit

Der Polizei liegt nur eine vage Täterbeschreibung der beiden Männer vor. Einer der Angreifer ist circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurze blonde, gegelte Haare, die er zu einer sogenannten Igelfrisur trägt. Bei der Tat trug er einen schwarzen Pullover. Sein Komplize ist ungefähr 20 Jahre alt und hatte dunkle Haare.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (05 11)109 55 55 zu melden.

Es ist der zweite homophobe Angriff in der Region Hannover innerhalb kürzester Zeit. Nur einen Tag nach der Attacke an der Osterstraße wurden am Montag ein homosexuelles Paar (22 und 26 Jahre alt) sowie eine Begleiterin (23) in Garbsen angegriffen. Nachdem sich die beiden Männer an einer Bushaltestelle einen Kuss gegeben hatten, stürmte ein Unbekannter auf die beiden zu, beleidigte die Männer und schlug zu. Das Paar sowie die Begleiterin wurden verletzt, der Täter konnte flüchten. Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach Zeugen.