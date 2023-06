﻿Brände an Moschee in Hannover: Das ist der Stand der Ermittlungen

Molotowcocktails fliegen gegen die Moscheefassade, Stunden später brennt es im Innenhof: Die Brandstiftungen an dem muslimischen Gotteshaus in Hannovers Nordstadt beschäftigen weiterhin die Ermittler. Hängen die beiden Taten wirklich zusammen?

Hannover. Wer steckt hinter den Anschlägen auf das Moscheegebäude in Hannovers Nordstadt? Und war es eine politisch motivierte Tat? Die Polizei ermittelt weiter zu den mutmaßlichen Angriffen auf die türkische Moschee in Hannovers Nordstadt vom 30. und 31. Mai. Nach Angaben der Behörde gibt es bislang weder ein Motiv noch Tatverdächtige. Unbekannte hatten mindestens zwei Molotowcocktails auf die Fassade des Gotteshauses der türkischen Gemeinde und eines anliegenden Restaurants am Weidendamm geworfen. Verletzte gab es nicht, auch die Sachschäden sind überschaubar. Allerdings haben die Taten Verunsicherung aber auch Solidarität in der muslimischen Gemeinschaft in der Landeshauptstadt geweckt.