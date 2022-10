﻿Angriff mit Glasflasche in Hannover: Mann erleidet schwere Verletzungen

In Hannover-Misburg ist am Mittwoch ein Streit zwischen drei Männern völlig eskaliert. Ein 20-Jähriger erlitt durch einen Angriff mit einer Glasflasche schwere Verletzungen. Außerdem fielen Schüsse, weshalb die Polizei schwer bewaffnet anrückte. Ein Verdächtiger wurde bisher gefasst.

Hannover. Die Polizei Hannover ist am Mittwochabend mit gezogenen Waffen zu einem Streit in Misburg-Nord ausgerückt. Anrufende der Straße Am Friedenstal hatten von Schüssen berichtet. Bei der Auseinandersetzung erlitt ein 20-Jähriger schwere Verletzungen, er wurde mit einer Glasflasche attackiert. Die Beamten konnten in der Nähe einen Verdächtigen festnehmen, ein dritter Beteiligter ist noch auf der Flucht.

Der Auslöser der Streitigkeiten ist unklar. Außerdem war die Situation mit Stichwort „Waffe“ für die Ermittler anfangs sehr unübersichtlich. Augenzeugen berichteten, dass einzelne Polizisten deshalb sogar Maschinenpistolen dabei hatten. Behördensprecherin Janique Bohrmann kann jedoch nur bestätigen, „dass vorsorglich zum Eigenschutz Dienstwaffen gezogen wurden“. Um welche es sich handle, entscheiden die Beamten vor Ort. Wegen der gestiegenen Terrorgefahr hat jeder Streifenwagen eine Maschinenpistole an Bord.

20-Jähriger auch durch Softair-Schüsse verletzt

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich aber heraus, dass die Schüsse aus einer Softairwaffe stammten. Auch damit wurde der 20-Jährige getroffen und erlitt Haurötungen. „Der Verletzte kam in ein Krankenhaus“, sagt Bohrmann. Seine Kontrahenten wiederum ergriffen die Flucht. „Ein Verdächtiger konnte durch die Beschreibung von Zeugen in der Nähe ausfindig gemacht werden“, sagt Bohrmann. Auch der 23-Jährige wurde bei dem Streit verletzt, aber nur leicht. Er kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Indes dauert die Suche nach dem dritten Beteiligten an, er soll die Schüsse abgefeuert haben. Eine Beschreibung des Mannes liegt aber nicht vor. Insgesamt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die den Streit beobachtet oder den Flüchtigen gesehen haben, können sich unter Telefon (0511) 109 32 17 melden.