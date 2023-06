﻿Anschlag auf Moschee in Hannover? Diese Männer löschten das Feuer

Molotowcocktails

Sylvanies Gyimah und Frederick Owusu sind in der Nacht zu Dienstag zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen: Sie bemerkten den Brand an der Moschee in Hannover – und griffen sofort zum Feuerlöscher. Ihnen ist vermutlich zu verdanken, dass die Flammen sich nicht weiter ausbreiteten.

