﻿Anschlag auf Moschee in Hannover? Was wir wissen – und was nicht

Molotowcocktails

„Angriff auf unser Grundgesetz und unsere Vielfalt“: Die Brandschäden am Imbiss und Moscheegebäude sind auch am Mittwoch noch gut sichtbar.

In der Nacht zu Dienstag, 30. Mai, werden bis zu zwei Molotowcocktails gegen die Fassade einer Moschee in Hannover geworfen. Am Nachmittag brennt es im Innenhof. Die muslimische Gemeinde spricht von einem Anschlag, der Staatsschutz der Polizei ermittelt. Wir erklären, wie gerade der aktuelle Stand ist.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket