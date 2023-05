﻿Nach Anschlagsdrohung auf ICE: Ermittlungen zum anonymen Anrufer dauern an

Züge evakuiert

ICE in Langenhagen geräumt: Eine Person hat angedroht, den Zug in die Luft zu sprengen.

Die Polizei ermittelt weiter nach der Person, die am 1. Mai gedroht hatte, einen ICE in Hannover in die Luft zu sprengen. Zwei Fernzüge mussten infolge geräumt werden. Sprengstoff wurde in keinem der beiden gefunden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket