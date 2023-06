Wie viele Haushalte sind im Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld vom Anschlusszwang ans Fernwärmenetz betroffen? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigt sich der Bezirksrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 22.6..

Buchholz-Kleefeld. Seit Jahresbeginn gilt in weiten Teilen Hannovers ein Anschlusszwang ans Fernwärmenetz – allerdings nur dann, wenn die Rohre bereits vor der Haustür liegen. Mit der Frage, wie viele Haushalte im Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld von dieser Vorgabe betroffen sind, beschäftigt sich der Bezirksrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 22.6., auf Antrag der CDU-Fraktion.