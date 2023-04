﻿Land verhandelt mit Kommunen: Wer zahlt wie viel für Ganztagsbetreuung in der Grundschule?

Ab 2026 hat jeder Erstklässler und jede Erstklässlerin in Niedersachsen Anspruch auf acht Stunden Betreuung in der Schule. Denn dann gilt der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz. Zwischen Kommunen und Land tobt ein Streit um die Finanzierung.

Hannover. Im Streit zwischen Land und Kommunen um die Finanzierung des Ausbaus der Ganztagsschulen bis 2026 sieht das Kultusministerium eine baldige Lösung. Man sei mit den niedersächsischen Spitzenverbänden in intensiven und konstruktiven Gesprächen über die Umsetzung des Rechtsanspruchs. Ab Sommer 2026 haben zunächst Erstklässler Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung von acht Stunden pro Schultag. Das hatte der Bund 2021 beschlossen. Pro Jahr kommt dann ein weiterer Jahrgang dazu. Die Bürgermeister der Region Hannover hatten einen Protestbrief an das Land geschrieben, weil sie befürchten, dass das Land seinen Kofinanzierungsanteil von 30 Prozent in einer Verwaltungsvereinbarung, die derzeit mit dem Bund verhandelt wird, nicht festschreiben lassen will.

Onay schweigt zum Konflikt mit der Landesregierung

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay will sich zu dem Streit auf Anfrage dieser Zeitung nicht äußern. Die Stadt Hannover baut schon seit Jahren ihre Grundschulen zu Ganztagsschulen aus, von 61 Grundschulen haben derzeit noch 17 kein Ganztagsangebot. Dies führt immer wieder zu Problemen, weil die von der Stadt angebotenen Betreuungsangebote nicht ausreichen. Vor allem Mütter sehen sich in ihrem Recht auf Berufstätigkeit beschnitten, und das in Zeiten von großem Fachkräftemangel in allen Branchen.