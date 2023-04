Kostenfrei bis 18:47 Uhr lesen

Umbau

Das Edeka-Center Cramer an der Hannoverschen Straße schließt ab Sonnabendnachmittag, 15. April, für eine Woche wegen Umbauarbeiten. Was bis zur Wiedereröffnung am Montag, 24. April, in dem Supermarkt passiert, erzählt Marktleiter Jürgen Vogeding.