﻿Ansturm auf den Deister: Parkplatz ist überfüllt

Es muss ja nicht gleich der Harz sein: Der Deister lockt am Sonntag etliche Familien mit den Schlitten auf den Kammweg. Der Parkplatz ist schon am Mittag überfüllt.

Ausflugsziel: Der Parkplatz am Deisterkamm war schon am Mittag überfüllt.

Barsinghausen/Wennigsen. Tief hängen die Wolken im Deister, doch die Straßen sind frei, und der Schnee ist eine Wonne: Viele Ausflügler machen den Kammweg am Sonntag zur Rodelbahn, das erste Mal in dieser Wintersaison. Wer noch mitmachen will, muss etwas Geduld mitbringen: Wartezeiten bis zu 20 Minuten sind derzeit normal, bis einer der begehrten Parkplätze am Nienstedter Pass frei wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige stellen ihr Fahrzeug bereits an der nicht geräumten Böschung ab – und haben hinterher Mühe, mit dem Auto wieder freizukommen. Die Situation ist allerdings nicht vergleichbar mit den ersten Corona-Jahren, als der Lockdown die Menschen in die Natur trieb. 2020/2021 gab es sogar immer mal wieder Polizeieinsätze, damals galten auch noch Kontaktbeschränkungen, teilweise wurde der Parkplatz auch ganz gesperrt.

Ob der Schnee derzeit eine Zukunft hat in mehr als 300 Metern Höhe? Während die Flocken in der Ebene am Mittag bereits wieder abtauen, könnte sich das bei Null Grad auf dem Deister zumindest noch etwas verzögern.

Auch im Harz ist es voll

Schnee und kaltes Wetter haben zahlreiche Wintersportler auch in den Harz gelockt. Am höchsten Berg Niedersachsens an der Grenze zu Sachsen-Anhalt lagen schon am Samstag bis zu 30 Zentimeter Schnee auf den Pisten.