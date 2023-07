﻿Nach Vergleich: Ex-Moderator Timm „Doppel M“ Busche bedauert Entscheidung von Antenne Niedersachsen

Hannover. Was nach der jüngsten Verhandlung am Arbeitsgericht schon klar war, ist nun einmal mehr offiziell: „Timm Busche moderiert nicht mehr und übernimmt wieder die Programmgestaltung.“ Das gab Antenne Niedersachsen jetzt in einer Mitteilung bekannt. Demnach spielt Timm „Doppel-M“ Busche (47), einst Zugpferd des Radiosenders am Morgen, am Mikrofon keine Rolle mehr, wird nicht mehr zu hören sein.

Nach Informationen dieser Redaktion war die Pressemitteilung Teil des Vergleichs, der vor Gericht geschlossen wurde. Freiwillig hatte Busche seine Morgenshow „anders & wach“, die er mit seinem Kollegen Dominik Schollmayer (40) moderiert hatte, nämlich nicht aufgegeben. Das unterstreicht sein Statement: „Ich bedauere die Entscheidung von Antenne Niedersachsen, diese einzigartige Sendung nicht weiterzuführen. Schweren Herzens müssen wir die Entscheidung akzeptieren und uns gleichzeitig für die Chance bedanken, dass wir es überhaupt machen konnten.“ Bei der Gerichtsverhandlung am 21. Juni hatte der 47-Jährige ausgeführt, dass die Sendung „ohne Gespräche mit mir und über meinen Kopf hinweg entschieden und abgeschafft wurde“.

Antenne Geschäftsführer glaubt an Busches Einsatz

Der Sender setzt nach Busche und Schollmayer (40) auf ein neues Trio mit Danica Großer (ab August) sowie Stefan Flüeck (42) und Kai Jürgens (53). Für Busche geht nach einem Sabbatical die Arbeit bei Antenne 2024 „hinter den Kulissen“ weiter – als Leiter Programmgestaltung. Geschäftsführer Carsten Hoyer glaubt, dass das funktionieren kann – trotz des gerichtlichen Ärgers. Hoyer: „Timm Busche hat in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt, dass er diese Position erfolgreich ausfüllen kann. Mit Timms Kreativität und Erfahrung wird er zur ständigen Weiterentwicklung unserer Inhalte besonders beitragen.“

Außerdem dankt Hoyer Busche nun „für seinen Einsatz am Mikro“. Dabei hatte es vor Gericht auch diesbezüglich Zweifel an der Loyalität des Moderators gegeben. Am Ende dürfte es fraglich bleiben, ob Busche im nächsten Jahr an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt. Aus dem Schmerz über das Aus „on air“ macht er keinen Hehl: „Glaubt mir, für euch auf Sendung gewesen zu sein, war für mich das Beste, das mir je passiert ist. Ich danke euch für jede einzelne Sekunde, die ihr mit uns verbracht habt.“

Wird Teil der Geschäftsführung von Antenne Niedersachsen: Astrid Hußke. © Quelle: privat

Am Tag, an dem die Pressemitteilung zu Busche veröffentlicht wurde, gab der Sender eine weitere Neuerung bekannt: Vertriebsleiterin Astrid Hußke wurde zur weiteren Geschäftsführerin berufen, sie soll „künftig auch die Bereiche nationale Eigenvermarktung, Vermarktungsmandate und Events übernehmen“.

