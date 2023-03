﻿Anti-Preis: Nordstadt-Aktivisten verleihen Vonovia „goldenen Miethai“

Mehr als 100 Aktivisten haben am Sonnabend in Hannovers Nordstadt gegen hohe Mietpreise und Vertreibung von alteingesessenen Mietern demonstriert. Beim Protestmarsch stoppten sie an verschiedenen Wohnhäusern, prangerten das Gebaren von Vermietern an – und griffen zur Sprühkreide.

Hannover. Die ersten Schneebälle verfehlen das Ziel, doch dann schießen sich die Aktivisten ein. Schneematsch bedeckt die lebensgroßen Abbilder zweier Immobilienunternehmer. Am Ende greifen die Demonstranten zu Sprühkreide und geben den beiden Plakaten, die sie vor dem Miethaus der Unternehmer aufgestellt haben, den Rest. „Jetzt wird es dreckig“ lautet das Motto des diesjährigen Protests gegen Mietwucher und Vertreibung alteingesessener Bewohner der Nordstadt.

Demonstration verläuft friedlich

Nach Polizeiangaben sind am Sonnabend etwa 110 Demonstranten durch die Nordstadt gezogen, die Veranstalter von der Gruppe „Nordstadt solidarisch“ sprachen von 150 Teilnehmern. „Wir werden jetzt offensiver gegen Vermieter vorgehen“, kündigte Aktivist Thomas Meyer an. Man wolle künftig den Eigentümern einen Besuch abstatten und den Druck erhöhen. Die Demonstration verlief friedlich.

Wie in den Jahren zuvor ziehen die Aktivisten durchs Szeneviertel, stoppen an Häusern, in denen Mieter Probleme mit ihren Vermietern haben, und machen auf Missstände aufmerksam. Erneut haben die Demonstranten ihren Anti-Preis, den „goldenen Miethai“ verliehen – dieses Mal an einen alten Bekannten. Der Wohnungskonzern Vonovia wurde schon einmal mit dem Preis „geehrt“, jetzt befestigen Demonstranten den Stofftier-Hai über dem Eingang des Mietshauses in der Haltenhoffstraße 24. „Vonovia ist berüchtigt für mangelnde Instandsetzung von Wohnungen sowie Tricksereien bei Nebenkostenabrechnungen“, ruft Meyer ins Mikro. Der Konzern habe den Preis wahrlich verdient.

„Preisverleihung“: Der „goldene Miethai“ wird an einem Vonovia-Haus in der Haltenhoffstraße befestigt. © Quelle: Elena Richert

Parolen mit Sprühkreide vor Mietshäusern

Bei der Preisverleihung wollen es die Protestler dieses Mal nicht belassen. Mit Sprühkreide schreiben sie Parolen auf Gehwegen vor Häusern von ihres Erachtens unfairen Vermietern, etwa vor dem Haus der Kellmann-Immobilien GmbH in der Haltenhoffstraße. Auch die Eigentümer eines Miethauses Am Kleinen Felde haben die Aktivisten auf dem Kieker. „Hier haben Vermieter auf Eigenbedarf geklagt und Menschen vertrieben. Aber bisher wurden die Eigentümer in dem Haus nicht gesehen“, sagt Meyer. Auch vor diesem Haus greifen die Aktivisten zur Sprühkreide.

Protestaktion: Mit Sprühkreide schreiben Aktivisten Parolen auf den Gehweg in der Haltenhoffstraße. © Quelle: Elena Richert

Das sei eine beliebte Masche, sagt Meyer von „Nordstadt solidarisch“: Auf Eigenbedarf klagen, aber am Ende nicht selbst einziehen, sondern die Wohnung sanieren und teuer vermieten. Meyer kritisiert auch sogenannte Indexmieten, deren Höhe sich am Verbraucherpreisindex bemisst. „Im Zuge der Inflation haben viele Mieter hohe Mietpreisanstiege hinnehmen müssen“, sagt er. Tatsächlich sieht auch der Mieterbund Indexmieten kritisch.