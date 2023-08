Vertreter der Stiftung Staatsoper, des Mövenpicks am Kröpcke sowie des Freundeskreises Hannover und der SPD haben am Sonntag auf dem Kröpcke ihre Solidarität mit Opernchefin Laura Berman erklärt. Berman wurde antisemitisch beleidigt und hatte Strafanzeige gestellt.

Hannover. Entsetzen habe ihn gepackt, sagt Gastronom Dietmar Althof, als er in der Zeitung gelesen habe, dass Opernintendantin Laura Berman übelst beleidigt wurde. „Da musste ich einfach etwas tun“, sagt Althof. Zusammen mit Vertretern vom Café Mövenpick am Kröpcke sowie der SPD und des Freundeskreises Hannover organisierte er am Sonntag eine Solidaritätskundgebung in der City. „Wir müssen doch ein Zeichen setzen“, sagt Althof.