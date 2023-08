﻿Volksverhetzung? Darum ermittelt die Polizei gegen einen vorbestraften Arzt aus Hannover

Hannover. Er war Mitglied der AfD, aber der rechtsgerichteten Partei war Klaus Eikemeier zu extrem. Der Bothfelder Arzt wurde bereits wegen Volksverhetzung verurteilt – doch er verbreitet weiterhin höchst umstrittene Parolen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der antisemitischen Volksverhetzung gegen ihn. Eine jüdische Initiative hatte Anzeige erstattet. Wer ist der Mann, der sich auf seiner Website selbst als „Der Reformator“ bezeichnet?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Esoterisch angehauchte Praxis

Der Allgemeinmediziner betreibt eine Praxis in Bothfeld. Zu seinen Angeboten zählt unter anderem Homöopathie, „Elektrosmog-Testung“ sowie „Testung der Lebensenergie“. Sein Ziel sei es, schreibt Eikemeier auf seiner Praxiswebsite, Schulmedizin mit „natürlichen Behandlungsmethoden“ zu verbinden. Der Arzt gibt sich online weltoffen und präsentiert im Internet Fotos von seinen Behandlungsräumen mit einer Nofretete-Büste auf der Fensterbank, Weltallbildern an der Wand und lustigen Erdmännchenstatuen auf dem Schreibtisch. Eine esoterisch angehauchte Wohlfühl-praxis, so könnte man meinen.

Martialischer Auftritt: Auf seiner Webseite verbreitet Klaus Eikemeier antisemitische Botschaften. © Quelle: Screenshot

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Reformator“ hetzt gegen Israel

Auf einer anderen Website gibt sich der promovierte Mediziner weniger weltoffen. Er bezeichnet sich als „Der Reformator“ und präsentiert ein Foto, auf dem er als Karatekämpfer über Flammen springt. Zudem sei er Bergsteiger, listet Eikemeier auf, sowie Schriftsteller, Musiker, studierter Maschinenbauer und Gelehrter. Und dann gehe es ihm noch um die „Herstellung einer neuen Weltordnung“. Was er damit meint, wird auf den weiteren Seiten seines Internetportals deutlich. Da wettert er gegen den „mosaischen Terrorstaat Israel“, gegen den „Parasit Selenskyj“ und spricht vom „Judenkrieg Ukraine“. Hass blitzt aus nahezu jedem Satz hervor.

Lesen Sie auch

Vorstrafen und Parteiausschluss aus der AfD

Seine Hetze im Netz hat nicht zum ersten Mal Konsequenzen. Schon im Juli 2020 verurteilte das Amtsgericht Burgwedel Eikemeier wegen judenfeindlicher Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Zuvor soll er die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, beleidigt haben und dafür in München zu einer Geldstrafe verurteilt worden sein. Die AfD warf ihn vor drei Jahren aus der Partei. „Mitglieder mit derartigem Gedankengut haben keinen Platz in unserem Kreisverband und unserer Partei“, hieß es damals in einer Stellungnahme der AfD.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Ex-Frau Angela Eikemeier, die in Bothfeld ebenfalls eine Praxis betreibt, distanziert sich seit Jahren von ihm. Eikemeier war für eine Stellungnahme dieser Redaktion nicht zu erreichen.

HAZ