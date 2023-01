﻿Antisemitismusbeauftragter: „Es gibt eine Verrohung der Gesellschaft“

Konzert im Gedenken an Auschwitz-Befreiung

Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit. Im Jahre 1996 erklärte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. In Hannover gibt es am Vorabend des Tages, also am 26. Januar, eine Gedenkveranstaltung in der Synagoge an der Haeckelstraße. Dabei sprechen neben Michael Fürst vom Landesverband jüdischer Gemeinden auch Ministerpräsident Stephan Weil und Oberbürgermeister Belit Onay.

Ebenfalls am Donnerstag, 26. Januar, beginnt um 18 Uhr das von der Villa Seligmann organisierte Konzert „Lebensmelodien“ in der Marktkirche. Dabei erklingen jüdische Melodien, die zwischen 1933 und 1945 komponiert, gesungen oder gespielt wurden und hinter denen sich Lebensgeschichten und Schicksale jüdischer Menschen verbergen. Es spielt das Nimrod Ensemble aus Berlin. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Mehr Informationen unter www.lebensmelodien.com.

In der Gedenkstätte Ahlem beginnt am 27. Januar, 12 Uhr, eine Gedenkveranstaltung mit Regionspräsident Steffen Krach und Bürgermeister Thomas Hermann. Gestaltet wird sie vom Abijahrgang der Sophienschule.

Im Ökumenischen Kirchenzentrum Mühlenberg gedenken der Stadtbezirksrat Ricklingen sowie die evangelische Bonhoeffer- und die katholische Maximilian-Kolbe-Gemeinde der Opfer des Nationalsozialismus. Das Programm wird von Schülern der Leonore-Goldschmidt-Schule gestaltet. Beginn ist am 27. Januar, 15 Uhr, am Mühlenberger Markt 5. be