﻿Anwalt abgehört: Platzt der „Duke Burger“-Prozess?

30.000 Euro Schaden: Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten an Haltestelle Kurt-Schumacher-Allee in Langenhagen

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Fahrkartenautomaten in Langenhagen gesprengt. Das Gerät an der Stadtbahnhaltestelle Kurt-Schumacher-Allee wurde völlig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Vorgehen und Tatzeit ähneln weiteren Attacken auf Üstra-Automaten in den vergangenen Wochen.