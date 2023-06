﻿Anwohnerparkzone Südstadt: Kontrolleure registrieren 75 bis 80 Verstöße pro Tag

Hannover. Seit fast zwei Wochen gelten in weiten Teilen der Südstadt neue Regeln fürs Parken. Das Viertel zwischen Maschsee und Hildesheimer Straße ist in verschiedene Zonen unterteilt, für die es jeweils eigene Gebührenvorschriften gibt. Die städtischen Kontrolleure haben die Parkbereiche bereits genau im Blick, lassen aber bisher Milde walten. Das ändert sich jetzt. Ab Donnerstag, 15. Juni, muss jeder Falschparker Bußgeld zahlen.

Bußgeld zwischen 25 und 40 Euro bei Verstößen

75 bis 80 Parkverstöße pro Tag haben die städtischen Kontrolleure bisher registriert, aber noch kein Verwarngeld erhoben. Lediglich Hinweiszettel haben sie an die Windschutzscheiben geklemmt. Das Ordnungswidrigkeitsgesetz erlaube gewisse Spielräume, sagt ein Stadtsprecher. „Wir haben uns daher entschieden, vor dem Versand von entsprechenden Bescheiden auf den begangenen Verstoß hinzuweisen, um zukünftig Änderungen im eigenen Parkverhalten vornehmen und sich – soweit erforderlich – noch mit einem Anwohnerparkausweis ausstatten zu können“, sagt der Sprecher. Wer jetzt jedoch sein Auto in einer Anwohnerparkzone parkt, ohne dass er einen Ausweis besitzt, muss mit Bußgeld rechnen.

Tatsächlich scheint es noch häufig vorzukommen, dass Besucher Autos in Zonen abstellen, die eigentlich für Anwohner reserviert sind. Die Kontrolleure haben aber bisher auch etliche Autofahrer erwischt, die ihr Fahrzeug ohne gültigen Parkschein abgestellt haben. Für solche und andere Verstöße drohen Verwarnungen zwischen 25 und 40 Euro.

Preis für Anwohnerparkausweise dürfte steigen

Die Stadt unterscheidet verschiedene Zonen. Vor allem in Maschseenähe sollen in den Wohnvierteln nur noch Anwohner ihre Fahrzeuge abstellen dürfen. Weiter Richtung Hildesheimer Straße dürfen Anwohner, die einen Anwohnerausweis beantragt haben, kostenlos parken, alle anderen mit Parkschein für maximal 2,5 Stunden. An der Hildesheimer Straße und am Landesmuseum gilt das Parken für alle nur mit Parkschein aus dem Automaten, für maximal vier Stunden.

Nachweis nötig: Auf manchen Stellfächen dürfen nur Anwohner mit entsprechendem Ausweis parken. © Quelle: Christian Behrens

Ein Anwohnerparkausweis kostet 30,70 Euro pro Jahr und kann online unter www.buergeramt-hannover.de beantragt werden oder vor Ort in einem beliebigen Bürgeramt in Hannover. Doch bei dem günstigen Preis dürfte es nicht bleiben. Der Rat hat auf grün-roten Antrag beschlossen, die Gebühren zu erhöhen und eine Staffelung zu erarbeiten, etwa nach Fahrzeuggewicht. Solche Preissysteme hat ein Bundesgericht aber kürzlich für unrechtmäßig erklärt.

