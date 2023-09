Nicht lange her, da begeisterte er 25.000 Fans auf der Expo-Plaza: Apache 207 kehrt im Mai nach Hannover zurück. Der Rapper startet hier seine Arena-Tour 2024 – mit zwei Konzerten. Die Ankündigung ist recht außergewöhnlich erfolgt.

Hannover. Schnelles Wiedersehen mit einem der derzeit angesagtesten deutschen Rapper: Apache 207 tritt im Mai nächsten Jahres gleich zweimal in Hannover auf. Mit den Konzerten am Donnerstag, 2. Mai, und Freitag, 3. Mai, jeweils in der ZAG-Arena startet der 25-Jährige seine Arena-Tour 2024. Zuletzt begeisterte der Ludwigshafener im Juni 25.000 Fans auf der Expo-Plaza.