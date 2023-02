﻿Apotheken in Hannover: Lage auf dem Arzneimittelmarkt bleibt angespannt

In der Hinrunde mauserte sich Havard Nielsen (29) schnell zum Sturmchef, in der Rückrunde läuft es noch nicht so rund für den eigentlichen Unterschiedspieler. Womöglich auch, weil er zwischen zwei Positionen hin und her wechselt. Trainer Stefan Leitl weiß trotzdem, was er am fleißigen Norweger hat.