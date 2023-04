﻿Apotheken in Niedersachsen klagen an: Der Medikamentenmangel wird chronisch

Hannover. Immer wieder leere Apothekenregale: Aktuell gibt es Lieferengpässe bei rund zehn Allergiemedikamenten. Fiebersäfte für Kinder, zahlreiche Antibiotika sowie Präparate zur Blutdruckregulation, Insulin für Diabetiker, Magen- oder Schmerzmittel sind bereits seit Jahren regelmäßig Mangelware. Die Medikamentenknappheit ist längst chronisch – und die Lage wird sich in den kommenden Jahren auch nicht wesentlich entspannen. Davon jedenfalls geht die Präsidentin der Niedersächsischen Apothekerkammer und Pharmazeutin aus Braunschweig, Cathrin Burs, aus.

Immer größere Probelme mit den Lieferketten

„Wir sind die Gesundheitsversorger vor Ort – und wir können schon lange nicht mehr so, wie wir wollen“, sagt Buhrs. Bei ihrem jüngsten Apothekennotdienst an einem Sonnabend habe sie gerade einmal ein Kinder-Antibiotikum vorrätig gehabt. „Das war natürlich sofort weg. Schließlich haben wir auch noch eine Scharlach-Welle.“ Und wenn betroffene kleine Patienten nicht innerhalb von drei Tagen nach dieser Infektion antibiotisch behandelt würden, seien sie drei Wochen lang ansteckend.

„Da passiert ja nichts zeitnah“: Cathrin Burs, Präsidentin Apothekerkammer. © Quelle: Daniel Moeller Fotografie

Die Lieferkettenproblematik, so Burs, gebe es schon seit rund fünf Jahren, Corona habe die Situation noch verschärft. Schwieriger indes sei, dass die meisten Wirkstoffe nur noch in Indien zu haben seien, die Arzneimittelherstellung vorwiegend in China stattfinde und die Hersteller zudem Präparate in Nachbarländer ausliefern, die mehr Geld dafür bezahlen. „Während der Null-Covid-Strategie haben wir Apotheker zuweilen Schnappatmung bekommen angesichts eines drohenden kompletten Lieferstopps.“ Auch wenn Politik und Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt reformieren und gegensteuern wollen, „passiert da ja nichts zeitnah.“ Um national wieder sichere Versorgungsstrukturen aufzubauen, werde es Jahre dauern.

Apothekenlandschaft schrumpft

Hinzu kommt, dass immer mehr Apotheken schließen und es nur wenige Neugründungen gibt. Im vergangenen Jahr hat die Kammer niedersachsenweit 53 Schließungen registriert – und nur zwei Neustarts. 1755 Apotheken gab es zum Jahresende 2022, zehn Jahre zuvor waren es noch 2041. Auch haben die Apotheken laut ihrer Standesvertretung Probleme, Nachwuchs zu bekommen – sowohl an approbierten Kolleginnen als auch an pharmazeutischen Fachkräften fehlt es. „Zudem müssen wir mittlerweile längst eine Fachkraft abstellen, die sich täglich um das Thema Lieferengpassmanagement kümmert.“ Rund 62 Prozent der Apotheker haben sich über diese Problematik laut einer Kammerumfrage in ihrem Berufsalltag beklagt, sechs Jahre zuvor waren es lediglich 30 Prozent.

„Es ist katastrophal“: Medikamente werden zunehmend Mangelware. © Quelle: Bernd Weißbrod/dpa (Archiv)

Von Entspannung bei der Medikamentenversorgung nach dem Infektwinter könne keine Rede sein, so die Kammerpräsidentin. Paracetamolsaft und Zäpfchen gebe es immer noch nicht. „Es ist katastrophal.“ Alles, was saisonal stärker nachgefragt werde – wie derzeit Allergiepräparate – werde zur Mangelware. Das Problem sei allerdings in der Bevölkerung angekommen und viele zeigten Verständnis. „Hamstern möchte kaum jemand mehr – wir hätten ja auch nichts zum Hamstern da“, sagt Burs.

Kritisch: Brustkrebsmittel war nicht lieferbar

Auch mit den Konsequenzen von Lieferengpässen beschäftigt sich die Branche. In der Umfrage heißt es, dass in einem Quartal knapp 30 Prozent der öffentlichen sowie 33 Prozent der Krankenhausapotheken gesundheitliche Folgen für Patienten wegen eines Versorgungsengpasses gehabt haben. „Wir versuchen, alle Probleme zu lösen. Aber das braucht manchmal seine Zeit“, sagt Burs. Kritisch sei es im vergangenen Frühjahr gewesen, als das Brustkrebsmittel Tamoxifen nicht mehr erhältlich gewesen sei. „Wir durften es dann aus dem Ausland importieren.“

Die Apothekerkammer kritisiert zudem, dass so etwas wie das Lieferengpassmanagement nicht honoriert werde. „Es geht so nicht weiter. Wir haben das ja nicht verursacht.“ Seit zehn Jahren habe es keine Honorarerhöhung für Apotheker gegeben. „Wir müssen laut werden. Und wir müssen kämpfen.“ Die Kammer setzt zudem auf mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit. „Wir wollen als Ärzte, Therapeuten und Apotheker die Menschen ja gemeinsam bestmöglich versorgen.“

Arzneiflaute bis mindestens September

Derzeit kümmert sich die Branche um die akuten Probleme. Asthmamittel und Allergiearzneien sind schwer zu bekommen – nach Ankündigung der Hersteller noch bis mindestens September. „Wir suchen dann im besten Fall gemeinsam mit den Ärzten nach anderen Wirkstoffen. Oft rufen die Praxismitarbeitenden in den Apotheken an, bevor sie ihre Patienten mit einem Rezept auf den Weg schicken. „Damit wir schauen, was überhaupt da oder zu bekommen ist.“ Chronisch Kranke müssen vorausschauend planen und frühzeitig für Nachschub der Dauermedikamente sorgen.

Die Apotheken stellen auch wieder mehr Medikamente selber her. „Eine Rezeptur herzustellen ist allerdings nicht kostendeckend.“ Obwohl statt drei rund 20 Euro fällig werden, etwa für Kapsel oder Zäpfchen. „Aber wir können so zumindest mehr Patienten versorgen.“