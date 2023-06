﻿Protesttag 14. Juni: Dutzende Apotheken in der Region Hannover bleiben geschlossen

Hannover. Mit einem bundesweiten Protesttag am 14. Juni wollen Apotheker und Apothekerinnen auf die vielen Missstände in der Branche aufmerksam machen. Auch in der Region Hannover beteiligen sich viele Betriebe. Die Bundesvereinigung der Apotheker (Abda) hat zu dem Aktionsmittwoch aufgerufen – Apotheken sollen an diesem Tag zwischen 8 und 20 Uhr schließen, mit Ausnahme der Notdienstpharmazien. Bereits zwei Tage zuvor, am Montag, 12. Juni, hat die Apothekerkammer Niedersachsen zu einer Informationsaktion zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Kröpcke eingeladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bislang machen mehr als 100 Apotheken in der Region dicht

Mehr als 150 Pharmazeuten haben bereits ihr Kommen zugesagt, „es soll um Bürokratie, Fachkräftemangel, Lieferprobleme und die sogenannte Nullretaxation gehen“, sagt Carsten Lambrich, Apotheker mit fünf Filialen im Norden. Als Nullretaxation wird die vollständige Ablehnung der Kostenübernahme von kassenärztlichen Verordnungen wegen formaler Fehler durch die Krankenkasse bezeichnet. Sämtliche Kosten des abgegebenen Arzneimittels verbleiben dann bei der Apotheke.

Auch Gründe für die andauernde Medikamentenknappheit sollen vermittelt werden. „Wenn die Krankenkassen in Deutschland für Fiebersaft für Kinder 2,30 Euro bezahlen und in Österreich bekommen die Hersteller neun Euro, dann wird deutlich, wohin geliefert wird – und dass das Ausland vieles wegkauft“, betont Lambrich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Zu dieser Problematik kommt, dass jeder zweite bis dritte Kunde kein Standard mehr ist. Wir telefonieren, mailen oder faxen den ganzen Tag“, so Lambrich. Die Digitalisierung seiner Branche sei in den 90er-Jahren stehen geblieben. Seine Filialen werden am 14. Juni geschlossen bleiben – bis auf eine, die Notdienst hat. „Bislang hat bereits mehr als die Hälfte der Apotheken signalisiert, sich dem Aufruf aus Berlin anzuschließen und dichtzumachen“, so Lambrich.

Misburg, Limmer, Bothfeld, Groß-Buchholz, Isernhagen, Seelze, Letter, Burgwedel, Barsinghausen und die Wedemark etwa seien bereits geschlossen dabei – rund 110 Pharmazien, Tendenz steigend. Die Mitarbeiter wollen zu den großen Demonstrationen nach Berlin und Düsseldorf fahren.

Therapietreue verringert sich

Bezüglich der Lieferengpässe beschäftigen Lambrich und seine Kollegen derzeit nach wie vor Antibiotikasäfte für Kinder. „Da haben wir 50 Anfragen pro Tag, die wir nicht bedienen können.“ Diabetes- und Cholesterin-Präparate seien ebenfalls schwer zu bekommen. „Oft können wir ausweichen, aber das wollen viele Menschen nicht. Und wir können schwer vermitteln, dass ein bestimmtes Medikament für Wochen und Monate nicht mehr auf Lager sein wird.“ Mit den Engpässen verringere sich die Therapietreue, die Menschen brechen einfach ab – „mit fatalen Folgen für die Patientengesundheit“.

HAZ