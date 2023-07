﻿Arbeit unter Hochdruck: So geht es an Hannovers Südschnellweg-Baustelle voran

Hannover. Spezialbagger und Riesenbohrer treiben bis zu 30 Meter tiefe Löcher in den Boden an Hannovers Südschnellweg. Alles für die Standsicherheit der neuen Brücke, auf die der Verkehr umgelenkt werden soll, wenn die marode Vorgängerin über die Hildesheimer Straße abgerissen wird. Sie soll durch einen Tunnel ersetzt werden. Sobald der fertig ist, werden es vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner der Willmerstraße in Döhren deutlich ruhiger haben. Bis dahin dröhnt vor ihren Häusern jedoch nicht nur der Verkehr, sondern auch die Baustelle, die im Ostabschnitt des Südschnellwegs sichtbar an Fahrt aufgenommen hat.

„Es ist uns wichtig, die Belastung für Anwohnerinnen und Anwohner so niedrig wie möglich zu halten“, verspricht Eric Oehlmann, der Präsident der für Planung und Bau des Südschnellwegs zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Obwohl im umstrittenen Westabschnitt durch die Leinemasch noch Ruhe herrscht, sind die Dimensionen der Baustelle schon jetzt enorm, die mindestens sieben Jahre lang dauern soll.

40 Pfeiler für die neue Brücke

940 Meter lang soll die Behelfsbrücke werden, über die der Verkehr während des Tunnelbaus laufen wird. Sie ist damit doppelt so lang wie die heutige Brücke. Auf 40 Pfeilern wird das Bauwerk laut Landesstraßenbaubehörde stehen. Dessen Südseite wird durch eine 15 bis 30 Meter tiefe Wand gestützt, die derzeit in den Boden getrieben wird. Verfüllt wird diese mit 1500 Kubikmetern einer Ton-Sand-Mischung, die in 33 großen Silos an der Schützenallee gelagert wird.

Hier wird es für Anwohner nach dem Umbau leiser: An der Willmerstraße in Döhren werden erst die Ersatzbrücke und dann der Straßentunnel gebaut. © Quelle: Hagedorn Unternehmensgruppe

Die Wand soll jedoch nicht nur eine Reihe der Brückenpfeiler tragen. Sie hat zugleich die Aufgabe, eine Seite der Tunnelgrube abzustützen. Für andere Reihe der Pfeiler der Behelfsbrücke treiben riesige Spezialbohrer tiefe Löcher für Fundamente in den Boden.

Muss die alte Brücke noch länger durchhalten?

Die mit den Arbeiten beauftragten Unternehmen, die zurzeit an sechs Tagen in der Woche rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Riesenbaustelle einsetzen, bereiten außerdem den Straßendamm vor, um diesen an die Ersatzbrücke anschließen zu können. Geplant sind 330 Meter lange Auf- und Abfahrten. Sie sollen es nach Angaben der Landesbehörde möglich machen, dass Autofahrerinnen und Autofahrer vom Südschnellweg künftig wieder auf Hildesheimer Straße und Schützenallee abfahren können.

Die marode Brücke über die Hildesheimer Straße hält laut Berechnungen eigentlich nur bis Ende 2023. Gut möglich, dass sie jedoch noch länger benötigt wird. Einen genauen Termin für den Abriss und die Inbetriebnahme der Behelfsbrücke nennt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nicht. Aktuell ist vage von 2024 die Rede.

Der Verkehr läuft: Noch ist unklar, wie lange die Brücke noch genutzt werden kann. © Quelle: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

„Wir schöpfen alle Möglichkeiten aus, damit wir die Brücke so lange nutzen können, wie wir sie brauchen“, sagt Präsident Oehlmann über das marode Bauwerk über die Hildesheimer Straße. Dieses sei verstärkt, Fahrspuren gesperrt, Geschwindigkeits- und Abstandsgebote angeordnet und ein Echtzeitmonitoring eingerichtet worden. Zudem werde die Brücke „in sehr engen Abständen genau überprüft“, versichert er.

Leinemasch: Bäumen droht Fällung ab Oktober

Für den umstrittenen Ausbau in der Leinemasch von 14,50 auf 25,60 Meter, dem Westabschnitt des Südschnellwegs, werden nach Auskunft der Behörde aktuell die Ausschreibungen vorbereitet. Anfang Juni hatte Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) jedoch deutlich gemacht, dass der Ausbau wie geplant durchgezogen werden soll. Das heißt, dass in der Leinemasch ab Oktober Bäume von der Fällung bedroht sind. Gegner des Ausbaus haben bereits einen „heißen Herbst“ angekündigt, in dem sie gegen die Fällung der Bäume protestieren wollen.

