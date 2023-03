﻿Arbeitslos und psychisch krank: MHH und Jobcenter helfen gemeinsam

Hannover . Alleinerziehend und chronisch krank – Menschen wie Samantha Valle (31) haben es besonders schwer bei der Jobsuche. Ein kostenloses Angebot von Jobcenter und Medizinischer Hochschule Hannover (MHH) soll in solchen Fällen helfen: Das „Psychosoziale Coaching“.

„Die Gespräche haben mich so viel weitergebracht und sehr geholfen“, schwärmt Valle. Als sie das Angebot für das Coaching erhielt, nahm Valle sofort an: „Wenn man sich selbst auf die Suche nach so einer Hilfe begibt, braucht man unglaublich lange, bis man überhaupt einen Termin bekommt.“

Schon 200 Kunden bei der MHH

Das „Psychosoziale Coaching“ soll gleich in zweifacher Angelegenheit helfen. „Ziel des Projektes ist es, dass arbeitslose Menschen aus ihren Problemen rauskommen und wir sie fit für den Arbeitsmarkt machen“, sagt Rainer Göbel, Mitglied der Geschäftsführung des Jobcenters. Dies sei auch mit Blick auf den Fachkräftemangel von Bedeutung. 2021 veröffentlichte die AOK eine Studie, wonach 44 Prozent der dort versicherten Bezieher von Arbeitslosengeld Probleme mit der Psyche haben. Zahlen wie diese veranlassten die Experten, mit der medizinischen Perspektive neue Wege zu beschreiten.

Schon 200 Kunden wurden in das „Psychosoziale Coaching“ integriert, erzählt Ivo Heitland von der MHH. Bei etwa 85 Prozent hätten sie eine psychosoziale Störung erkennen können. Oft leiden die Betroffenen unter Ängsten, etwa vor Stigmatisierung aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit. Deshalb unterstützt die MHH das Projekt mit ausgebildete Psychologen, welche eng im Kontakt mit den Kunden so wie den Fallmanagern des Jobcenters stehen. Dieses Gespräch zwischen Kunde, Fallmanager und Psychologe ist Kern der Beratung. Heitland: „Wir können vom Jobcenter lernen – und die auch was von uns.“

