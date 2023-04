﻿„Ich würde lieber Bürgergeld beziehen, als mich ans Lieferband zu stellen“

Kostenfrei bis 15:00 Uhr lesen

Aktion am 6. Mai

Das bietet die Pflanzentauschbörse in Garbsen-Meyenfeld

Lust auf Abwechslung im Garten? Am Hof Oberheu in Meyenfeld können Interessierte Pflanzen gegen Pflanzen tauschen: Am Sonnabend, 6. Mai, können sie Ableger mitbringen – und mit neuen Stauden oder Sommerblumen nach Hause gehen.