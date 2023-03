﻿Arzt aus Hannover im türkischen Erdbebengebiet: „Es ist gespenstisch“

Der hannoversche Arzt Wjahat Waraich ist noch bis zum Wochenende in der türkischen Erdbebenregion, um dort medizinische Hilfe zu leisten. Er sieht Folgeerkrankungen der Naturkatastrophe, behandelt Brüche, Wundinfektionen und hört den traumatisierten Menschen zu. Und er entdeckt auch kleine Hoffnungsschimmer in seinem Camp.

Hannover. Vier Wochen sind es, seit das furchtbare Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze für mehr als 50.000 Tote, unzählige Verletzte und hunderttausende Obdachlose sorgte. Ein Monat, in dem die betroffenen Menschen jede Hilfe dankbar annehmen, die kommt. Denn das Leid ist noch lange nicht vorbei. Das weiß auch der hannoversche Arzt Wjahat Waraich, der sich zur Zeit in der am schlimmsten betroffenen Region befindet und hier medizinische Hilfe leistet.

Seit dem vergangenen Sonnabend ist Waraich eingesetzt im Camp Antakya in der Provinz Hatay. Dort leben mehr als 2000 Menschen in beengten Verhältnissen. „In der Großstadt Antakya gab es 400.000 Menschen, diese sind jetzt größtenteils in solchen Camps untergebracht.“ Man behandele etwa 150 Patienten täglich an seinem Standort.

Der Arzt und Bothfelder Bezirksbürgermeister Wjahat Waraich ist im Einsatz im türkischen Erdbebengebiet. Im Camp Antakya behandelt er Verletzte. © Quelle: privat

Am Mittwoch ist er mit drei anderen Medizinern in die bergige Region von Antakya gefahren, „die Bergdörfer hier haben kaum Versorgung, wir werden gerade von Menschen überrannt, die Hilfe benötigen“. Die medizinische Infrastruktur sei nahezu vollständig zusammengebrochen. „Die türkischen Ärzte hier sind fast umgefallen, weil sie die letzten Tage durchgearbeitet haben.“ Vor sich sieht er Zelte neben zerstörten Häusern an einem Flussbett, „wir werden hier mehr als 2000 Menschen ärztlich versorgen müssen“.

Krätze und Atemwegsinfektionen

Die Erkrankungen im Berggebiet betreffen wie im großen Camp auch viele Kinder. „Es sind Durchfallerkrankungen, es gibt Hautinfektionen wie Krätze, Atemwegsinfektionen und vor allem auch Wundinfektionen und Brüche, die sie nach dem Erdbeben erlitten haben.“ Ein Patient lag vier Tage unter den Trümmern, „als er versuchte, sich zu bewegen, zog er sich tiefe Wunden an Armen, Beinen und Brustkorb zu, die wir jetzt erst versorgen konnten“. Deutlich zunehmen würden die psychischen Traumata, „eine Patientin erzählte mir, dass sie ihre toten Angehörigen mit Händen ausgegraben hat und brach dann in Tränen aus“. Die Menschen in der Region bräuchten dringend psychologische Hilfe.

Alles ist zerstört: Der Arzt und Bothfelder Bezirksbürgermeister Wjahat Waraich ist im Einsatz im türkischen Erdbebengebiet. © Quelle: privat

Die Ärzteteams könnten die medizinische Grundversorgung hier aufrecht erhalten, aber es fehle an medizinischem Personal und auch an Medikamenten. „Wir haben gerade die Schwierigkeit, Antibiotika für die Durchfallerkrankungen der Kinder zu bekommen, müssen auf Ausweichpräparate gehen, die das Leid aber sehr langsam lindern.“

Was Waraich, der auch Bezirksbürgermeister von Bothfeld ist, freudig überraschte, war die Unterstützung für verwaiste Mädchen und Jungen im Camp Antakya. „Es gibt für Waisenkinder ein eigenes Zelt mit eigenem Personal, Pädagogen, die sich ausschließlich um diese kümmern.“ Was ihn selbst verdutzte: „Es gibt selbst einen Spielplatz für die Kinder hier.“ Aber natürlich bleibe die Situation für die traumatisierten Waisen trotz Ablenkung furchtbar.

Zerstörte Existen: Der Arzt und Bothfelder Bezirksbürgermeister Wjahat Waraich ist im Einsatz im türkischen Erdbebengebiet. © Quelle: privat

Im Camp selbst gebe es mittlerweile fließendes Wasser, Strommasten wurden aufgestellt, es gebe drei Mahlzeiten am Tag. Das Militär sorge für Sicherheit, schütze auch vor Plünderungen. „Das funktioniert.“ Was bleibt, ist die Trauer der Menschen um ihre Lieben und ihre bisherige Existenz – und auch die Angst. „Wir sind hier im Epizentrum und es gibt immer noch Nachbeben.“ Er habe diese auch erlebt, es seien kleinere, von denen keine größeren Gefahren ausgehen würden. „Aber man merkt deutlich die Beben tagsüber und auch nachts.“ In diesen Momenten halte alles inne, „auch die Tiere, es herrscht eine furchtbare Stille, die nur drei bis fünf Sekunden anhält, aber sie ist da. Alle wissen, es könnte noch schlimmer werden. Es ist sehr unangenehm und gespenstisch.“