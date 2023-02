﻿Vor dem Urteil im ASB-Korruptionsprozess: Sehnder Unternehmer (53) verstorben

Im ASB-Korruptionsprozess ist einer der Hauptangeklagten verstorben. Der Sehnder Unternehmer sollte Millionen für nicht erbrachte Reinigungsarbeiten in Flüchtlingsheimen unter anderem in Uetze und Hildesheim kassiert haben.

Hildesheim. Mit einer traurigen Nachricht hat Richter Volker Martin am Donnerstag den ASB-Korruptionsprozess fortgesetzt. Sulaiman T. (53), in 14 Fällen der Beihilfe der schweren Untreue angeklagt, sei am 29. Januar 2023 überraschend gestorben, sagte er. Im Namen aller Beteiligten sprach der Richter dem Sohn (29) und und dem Neffen (33) das Beileid aus. Die Angehörigen des Sehnder Unternehmers sitzen auch auf der Anklagebank.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist der vierte Prozess um die Veruntreuung von öffentlichem Geld im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise 2015. Und zum dritten Mal sitzt Mohamad A. (49) auf der Anklagebank. Er war damals Geschäftsführer der ASB SD GmbH in Hannover und wurde bereits zu sieben Jahren Haft verurteilt. Gerichtlich festgestellter Schaden bislang 6,85 Millionen Euro.

Anwalt verabschiedet sich lächelnd aus dem Gerichtssaal

Im aktuellen Prozess geht es um weitere 2,38 Millionen Euro. Mohamad A. hatte schon zu Beginn der Verhandlung Anfang November die Vorwürfe weitgehend eingeräumt. Nun stellte das Gericht dieses Verfahren auf Antrag der Ersten Staatsanwältin Anke Holznagel ein. „Der Angeklagte sitzt seit vier Jahren wegen dieses Verfahrens ohne Lockerungen in Haft. Eine weitere Verurteilung würde die Gesamtstrafe nur unwesentlich erhöhen“, sagte Holznagel. Der Anwalt von A., Wilhelm-Michael Bruns, verabschiedete sich mit einem Lächeln aus dem Gerichtssaal 134: „Ich möchte mich für das faire Verfahren bedanken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während der Flüchtlingskrise 2015 ging es darum, den Menschen, die nach Deutschland kamen, schnell zu helfen. Staatliche Gelder flossen ohne große Kontrolle, wie später bei den Corona-Hilfen. Das war das Einfallstor für die Korruption. Minutiös listete die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer auf, wie die Angeklagten zwischen 2016 und 2019 Scheinrechnungen erstellten. Entweder wurden die Leistungen in den Unterkünften Hildesheim, Uetze (Region Hannover), St. Andreasberg (Kreis Goslar) und Uslar (Kreis Göttingen) gar nicht erbracht oder Doppelrechnungen erstellt.

Landgericht Hildesheim: Das Verfahren gegen ASB-Chef Mohamad A. (49) wurde am Donnerstag eingestellt. Das Gericht hielt die bereits geleistete Gefängnisstrafe für hoch genug. Anwalt Wilhelm-Michael Bruns (im Hintergrund) war erleichtert. © Quelle: Thomas Nagel (Archiv)

Der jetzt verstorbene Sulaiman T. hatte eine Firma für Reinigungsarbeiten und Hausmeisterservice. Ende 2015 habe er sich mit den ASB-Chefs getroffen und die Vetternwirtschaft vereinbart. Aus einem früheren Prozess ist bekannt, dass Mohamad A. so sein Leben mit teuren Autos und noblen Häusern finanzierte. Große Teile des Geldes sollen in den Libanon geflossen sein.

Im Rahmen des jetzigen Verfahrens stießen die Ermittler auf Facebook-Fotos, die teure Immobilien im Libanon zeigen. Sie sollen dem Verstorbenen gehören. Seine Erben werden wohl nichts davon haben. Denn seit 2017 darf der deutsche Staat das kriminell erworbene Vermögen auch von den Erben der Täter einziehen.

Bewährungsstrafe für zweiten ASB-Chef beantragt

Nun sitzen noch drei Männer auf der Anklagebank. Sven R. (39, damals ASB-Fachdienstleiter für Flüchtlingsunterkünfte) habe sich in vier Taten der Beihilfe zur schweren Untreue schuldig gemacht, sagt die Staatsanwältin. Als Gegenleistung für falsche Rechnungen habe er drei Monate lang ein teures Wohnmobil der Familie T. fahren dürfen. Normalerweise hätte er 9000 Euro Mietkosten zahlen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staatsanwältin beantragte eine Strafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung für die ehemalige ASB-Führungskraft. Er ist in demselben Tatkomplex bereits zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Lesen Sie auch

Die anderen zwei Angeklagten, Sulaiman T.s Sohn und sein Neffe, bezeichnete Anke Holznagel als die „Gehilfen der Gehilfen“. Deshalb soll der Neffe mit einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe und der Sohn mit einer Geldstrafe den Gerichtssaal verlassen. Urteil am Freitag.