﻿Asbest? Eltern in Hannover-Kleefeld wegen Brand-Schutthaufen besorgt

Kostenfrei bis 09:07 Uhr lesen

Religion und Weltanschauung

Bibelladen-Besitzer aus Tel Aviv gibt in Langenhagen Einblicke in das Leben in Israel

In Israel leben Menschen vieler Glaubensrichtungen. Andy Ball, der Betreiber eines Bibelladens in Tel Aviv, gibt in seinem Vortrag in der Elia-Gemeinde in Langenhagen Einblicke in das Leben in seinem Land.