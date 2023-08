Sie mögen es, gesehen zu werden – gerne auch in schrillen Outfits! Viele Stars und Sternchen waren am 20. August beim Audi-Ascot-Renntag auf der Neuen Bult zu Gast. Wir haben uns unter das heitere Volk gemischt.

Langenhagen. Am Ende war es ein Hauch von englischem Flair, der durch die Region wehte – es war wieder Ascot-Renntag auf der Neuen Bult in Langenhagen! Und bei dem schillernden Aufgebot an Sternchen aus dem Showbusiness sind die eigentlichen Hauptakteure, die Pferde, fast in den Hintergrund geraten.