﻿Asphalt statt Schotter: Region Hannover baut Radwege am Mittellandkanal aus

Hannover. Die bisherigen Schotterpisten am Mittellandkanal sollen zunächst auf dem Gebiet außerhalb der Stadt Hannover für den Radverkehr an jeweils einer Uferseite auf in der Regel drei Meter verbreitert und asphaltiert werden. Ähnliches ist nach Angaben von Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz für den Stichkanal Linden vorgesehen, wo die Piste allerdings mit 2,50 Meter etwas schmaler ausfällt. Baubeginn ist am Stichkanal auf Seelzer Gebiet in diesem Jahr, bis 2026 soll alles fertig sein. „So entsteht ein Radweg mit einer Qualität, die es bisher im Raum Hannover so nicht gibt“, verspricht Franz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Pläne für den Ausbau existieren schon länger. Zwischenzeitlich hat die Region beim hannoverschen Planungsbüro PGV Alrutz eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die jetzt vorliegt. Ergebnis: Eine durchgängige Asphaltpiste an der Wasserstraße wäre nicht nur für den Freizeitradverkehr interessant, sondern auch für Pendler und Pendlerinnen. „Diese Funktion wird bisher durch die schwankende Breite und die schlecht befahrbare Oberfläche beeinträchtigt“, heißt es in der Studie. Die Wege seien oft entweder staubig oder bei Regenwetter matschig.

Der aktuelle Zustand: So wie hier im Bereich des Lister Yachthafens sind die Wege am Kanal schmal und geschottert. © Quelle: Rainer Dröse

Radler teilen sich Wege mit Fußgängern und Sportlern

PGV Alrutz hat auch Daten aus der Bike Citizens App berücksichtigt, mit der gemessen werden kann, wie stark einzelne Strecken von Radfahrern und Radfahrerinnen genutzt werden. „Der Kanalradweg sticht jetzt schon hervor“, sagt Franz. Laut Planungsbüro könnten nach dem Ausbau der Strecke allein auf den beiden Abschnitten außerhalb der Landeshauptstadt täglich 17.000 Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sein. Sie erhalten aber keine eigene Piste, sondern werden sich die Wege mit Fußgängern, Sportlern und anderen Nutzern teilen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Pläne der Region umfassen am Mittellandkanal die Bereiche zwischen Hannover-Anderten und Sehnde-Haimar im Osten und zwischen Hannover-Marienwerder und Wunstorf-Idensen im Westen; zusammen sind das 33 Kilometer. Ziel ist es, die Wege auf der gesamten Kanalstrecke auszubauen, also auch auf den 21 Kilometern, die auf die Landeshauptstadt entfallen. Die ist allerdings noch nicht so weit wie die Region. „Eine Machbarkeitsstudie für den fahrradgerechten Ausbau der Wege am Mittellandkanal im Stadtgebiet ist in Arbeit“, sagt Sprecher Felix Weiper. Ziel sei es, die Studie möglichst noch in diesem Jahr an die politischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung zu geben.

Kosten liegen im zweistelligen Millionenbereich

Der Wegebau im Zuständigkeitsbereich der Region schlägt mit 18 Millionen Euro zu Buche. Dazu kommen Ausgaben für Brücken und Rampen als Zuwege, die die Region und die beteiligten Städte ebenfalls bauen wollen und die noch im Einzelfall zu berechnen sind. Und schließlich könnte der Kanalradweg auch mit per Bewegungsmelder gesteuerten Laternen beleuchtet werden, weil sich Nutzerinnen und Nutzer bei Dunkelheit oft unsicher fühlen. Die Stadt Hannover strebt das für ihr Gebiet an, die Region könnte dann nachziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Finanziell möglich ist das Projekt nur, weil die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) als Eigner der Wege 90 Prozent der Baukosten übernimmt und sich dafür aus Fördertöpfen des Bundes für den Radwegebau an Wasserstraßen bedienen darf. „Die Fördersumme ist sehr komfortabel“, sagt Franz. Außerdem macht die WSV zur Bedingung, dass Region und Stadt die Kosten für Betrieb und Verkehrssicherung übernehmen. Dafür fällt jährlich ein mittlerer sechsstelliger Betrag an.

HAZ