Ahlem

Sie mussten ihre Häuser in Ahlem vergangenes Jahr wegen Einsturzgefahr verlassen: Günther Brandes (links), hier mit Ursula Junker und André Staben) will nicht mehr in die alte Wohnung zurückkehren.

Seit mehr als einem Jahr müssen Anwohner der Petit-Couronne-Straße in Ahlem nun schon in anderen Wohnungen leben, weil ihre Häuser einsturzgefährdet sind. Jetzt will die Stadt die Asphalt-Stollen unterhalb der Häuser mit Zement auffüllen. Die Evakuierten sind dennoch unzufrieden – aus verschiedenen Gründen.

